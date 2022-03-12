北京冬殘奧｜選手抱怨回暖似挪威夏天　疑短袖戰衣再剪成背心出賽

北京冬殘奧揭幕一周，由於近日天氣回暖，雪場上不少選手都穿上短袖出賽，也對場地有微言。



冬殘奧目前正在張家口上演，因天氣開始回暖被迫更改賽程。原定周六（12日）舉行的單板滑雪決賽，官方以「有降雨、融雪極高風險」為由，提前一天至周五。2014年索契冬奧與上屆平昌冬奧，也有過類似的回暖情況。

挪威女將穿上短袖出賽。（IG@Birgit Skarstein）

張家口周五氣溫達攝氏17度，不少選手穿上短袖參賽，包括挪威女子越野滑雪選手Birgit Skarstein。她稱北京的氣溫有如挪威的7月：「比賽場地狀況很差，你可以感受到滑雪板一直被往下拖，即使想用力拉回，但整個人感覺就像被膠水黏住。」

由於回暖溫度使場地很滑，她指手臂疲累得像要快斷掉，「這樣的環境完全把體力都耗盡」。

Skarstein其後疑似剪掉短袖變成背心。（IG@Birgit Skarstein）

除了 Skarstein外，美國滑雪好手Aaron Pike對於天氣變化也有微言。同樣忍不住穿上短袖出賽的他稱，在資格賽時滑行速度很快，但其後又受環境影響愈來愈慢，「我很希望這裏還是冬天，對於身體不健全的人來說，他們不能用腹部、背部或者全身的力量，只能使用手臂。當場地速度變慢，會讓他們更難滑行」。