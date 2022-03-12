北京冬殘奧｜選手抱怨回暖似挪威夏天　疑短袖戰衣再剪成背心出賽

北京冬殘奧揭幕一周，由於近日天氣回暖，雪場上不少選手都穿上短袖出賽，也對場地有微言。
冬殘奧目前正在張家口上演，因天氣開始回暖被迫更改賽程。原定周六（12日）舉行的單板滑雪決賽，官方以「有降雨、融雪極高風險」為由，提前一天至周五。2014年索契冬奧與上屆平昌冬奧，也有過類似的回暖情況。
張家口周五氣溫達攝氏17度，不少選手穿上短袖參賽，包括挪威女子越野滑雪選手Birgit Skarstein。她稱北京的氣溫有如挪威的7月：「比賽場地狀況很差，你可以感受到滑雪板一直被往下拖，即使想用力拉回，但整個人感覺就像被膠水黏住。」
由於回暖溫度使場地很滑，她指手臂疲累得像要快斷掉，「這樣的環境完全把體力都耗盡」。
除了 Skarstein外，美國滑雪好手Aaron Pike對於天氣變化也有微言。同樣忍不住穿上短袖出賽的他稱，在資格賽時滑行速度很快，但其後又受環境影響愈來愈慢，「我很希望這裏還是冬天，對於身體不健全的人來說，他們不能用腹部、背部或者全身的力量，只能使用手臂。當場地速度變慢，會讓他們更難滑行」。
北京冬殘奧｜核災下先天缺陷截肢 烏克蘭棄嬰為美國奪金心繫家鄉北京冬殘奧｜烏克蘭首日奪3金暫列榜首 金牌得主嘆每天以淚洗面北京冬殘奧︱劉子旭力壓烏克蘭奪首金 中國首日即創歷屆最佳成績北京冬殘奧｜吉祥物雪容融轉頭絕技震驚網民 冰墩墩肯定做不到北京冬殘奧｜揭幕禮點燃巨型雪花 殘奧會主席打破傳統作反戰演說北京冬殘奧吉祥物雪容融引日媒關注 可愛紅色造型原來係燈籠體育熱話｜黃郁婷穿中國隊服痛失兩年經費 本人這樣回應處分結果烏克蘭隊堅持參加北京冬殘奧唯一目的 為避戰火踏上難以想像征途