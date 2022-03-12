烏克蘭黑人奧運金牌曾被國民辱罵黑猴子　堅守出生地基輔為國而戰

烏克蘭戰事持續，烏國運動員紛紛投入戰場捍衛家園。去年東京奧運古典式摔跤87公斤金牌得主、第一個烏克蘭國會黑人議員Zhan Beleniuk，近日在社交媒體上傳手槍和手榴彈照片，宣稱做好準備隨時為國奮戰。



時間跳轉到去年和平的夏天，Zhan Beleniuk在東京奧運為烏克蘭奪得該屆唯一金牌，場上自豪地披上藍黃旗幟的他，沒想到回國後竟遭種族歧視，他當時曾在訪問中說：「一群年輕人罵我『黑猴子知道什麼是愛國主義？』，還要我滾回非洲去。」

1991年生於烏克蘭基輔的他，即使從小被種族歧視，賽場內外都決心為國家而戰。

Zhan Beleniuk去年在東京奧運奪金。（Getty Images）

Beleniuk的母親是烏克蘭人，父親是盧旺達人，他不僅在運動賽場表現出色，還是烏克蘭首個黑人議員，寫下歷史。

如今面臨烏克蘭的變局，他誓全力捍衛家園，Beleniuk沉痛地對英媒《衛報》表示：「我正陷入難以置信的噩夢中。」他更在社交媒體上載照片，相中有3支手槍和手榴彈，「我沒有任何軍事經驗，但我必須做好準備」。

Beleniuk在社交媒體上載手槍和手榴彈照片。（Facebook）

現任烏克蘭國會議員的Beleniuk表示，目前工作主要幫忙解決負責區域的問題，同時與軍隊和志願兵聯絡。

烏克蘭連日遭受炮火攻擊，死傷枕藉，食物和水都出現短缺，但Beleniuk堅持留守，「我知道俄羅斯目標是征服總統與國會議員，他們想讓烏克蘭變成聽從命令的魁儡，但我來自基輔，我哪裏都不會去，總統也不會。」