烏克蘭傳奇球員未發聲　留俄羅斯任教被烏足總重罰　紀錄被消失

前烏克蘭國家隊隊長泰摩斯卓克（Anatoliy Tymoshchuk）因未有就俄羅斯入侵家鄉表態，並留在俄羅斯球會工作，被烏克蘭足總重罰。
泰摩斯卓克球員時代於2000至2016年間為烏克蘭披甲144次，成為國家隊上陣紀錄保持者。
他是繼舒夫真高以外，烏克蘭另一位傳奇足球人物，曾助薩克達贏盡國內錦標，亦效力過俄超球會辛尼特，並是拜仁幕尼黑2012/13球季奪得三冠王的成員。
現年42歲的他退役後留在辛尼特擔任助教至今，在俄羅斯對烏克蘭進行特別軍事行動後，一直未有表態，並繼續於俄超工作。
烏克蘭足總道德及公平競技委員會日前發表聲明，強烈讉責泰摩斯卓克，「自從俄羅斯軍事入侵烏克蘭，泰摩斯卓克作為前國家隊隊長，不但沒有就此公開發聲，也沒有停止跟入侵者所屬球會的合作。」
聲明續指，當泰摩斯卓克的前球會拜仁已表態，並用行動支持烏克蘭，泰摩斯卓克卻仍然保持沉默，因此經調查後認為他有意識下的選擇（conscious choice）已損害烏克蘭足球的形象，違反烏克蘭足總道德及公平競技條例。
烏克蘭足總因此重罰泰摩斯卓克，取消其專業級教練牌照，令他或無法繼續於俄羅斯球會任教。泰摩斯卓克同時被禠奪其贏得的所有國內錦標、個人獎項及公職名銜。
烏克蘭足總也決定把他從烏克蘭國家隊官方註冊球員名單上剔除，意味他144頂喼帽的紀錄將消失。
這項紀錄已至少保持了6年，也大幅拋離次席、已退役的舒夫真高（111次上陣）；現役球員中，只有效力韋斯咸的耶莫蘭高有望打破紀錄，惟他至今只披甲108次，跟泰摩斯卓克的原有紀錄仍有一段距離。
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