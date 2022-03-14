英超｜愛華頓飲恨四連敗　賽後球迷噓爆　林柏特：我好理解

林柏特走馬上任成為愛華頓領隊後，「拖肥」戰績未見回升，周日（13日）更在主場一球飲恨不敵狼隊，與第18位的屈福特同分，降班壓力逐漸加重，愛華頓球迷更在賽後向愛隊喝倒彩，林柏特坦言理解球迷的行為。



林柏特早前接替賓尼迪斯成為愛華頓主帥，「拖肥」依然未走出降班區域，今仗在葛迪遜公園球場鬥狼隊，對方隊長高亞迪一箭定江山，愛華頓在聯賽4連敗，繼續排在第17位，更與處於降班區域的屈福特同得22分，幸好「拖肥」比對方少踢3場，護級尚算樂觀。

愛華頓26輪僅得22分，是他們史上最差的紀錄，愛華頓球迷賽後「開汽水」，發洩對愛隊的不滿。主帥林柏特明白球迷的感受，「我做了20年球員，我明白球迷們的感受，他們有權利向球隊喝倒彩，如果球隊一直保持勝仗，球迷根本不會有這種行為。」

愛華頓聯賽錄得4連敗，與第18位的屈福特同分。（Getty Images）

愛華頓在場數上有優勢，林柏特依然樂觀，但若果沒有鬥心的話，隨時「中伏」，「如果想取得更好成績，就必須要戰鬥；如果想留在英超，你便會想戰鬥。」

愛華頓再輸一場，場邊的林柏特顯得十分焦急。（Getty Images）

更多英超相關報道：