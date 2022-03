英超︱烏克蘭前鋒為韋斯咸開紀錄　耶莫蘭高入球淚獻戰爭受害者

英超聯賽周日(13日)韋斯咸對阿士東維拉上演感人一幕,烏克蘭前鋒耶莫蘭高(Andriy Yarmolenko)為鎚仔幫先開紀錄後,跪在草地高舉雙手抬台望天,似是告慰家鄉戰爭中的亡魂,全部隊友湧到他身邊慶祝入球,他卻在掩面痛哭。



耶莫蘭高下半場後備入替安東尼奧。(Getty Images)

俄羅斯入侵烏克蘭後,陣中有烏克蘭球員的一眾歐洲球會考慮到球員心理狀況,大部分均向他們給予假期,32歲的耶莫蘭高也不例外。去年歐洲國家盃他戴上隊長臂章,帶領烏克蘭晉身8強,他累積100次為國家隊上陣,攻入44球,僅次傳奇球星舒夫真高。

連續兩仗休戰後,主場對維拉他重返大軍名單,先列後備。52分鐘他後備入替安東尼奧,70分鐘他冷靜射入,為韋斯咸先開紀錄,球場廣播員稱:「這是屬於韋斯咸及烏克蘭的入球」(A goal for West Ham and for Ukraine)。對眾多親人仍身處烏克蘭的耶莫蘭高來說,這是情緒激動一刻,他鏟草跪地後高舉雙手、抬頭望天,似是告慰家鄉戰爭中的亡魂。

點圖睇:耶莫蘭高心碎慶祝入球

韋斯咸上下均知道這名烏克蘭隊友正經歷艱難時刻,除門將法比安斯基外,在場餘下9個隊友一起湧到他身邊送上祝賀,此時耶莫蘭高再也忍不住,掩面痛哭。他起身後紅着雙眼繼續作賽,科奴斯為韋斯咸再下一城,即使完場前積及藍斯為維拉追近至1:2,仍無阻鎚仔幫贏波全取3分。

賽後耶莫蘭高受訪,直言:「我國家發生的現況令我情緒很波動,當下我實在難以想到足球,因為每一天俄羅斯人都在殺死烏克蘭人,老實說,我真的不知說什麼好,情緒很波動。」

賽後耶莫蘭高受訪,仍然傷感。(影片截圖)

他續稱:「我只想向韋斯咸隊友說句多謝,感謝他們一直為我送上支持,每天也在幫助我;我亦想多謝韋斯咸球迷支持我和烏克蘭人。烏克蘭人也想向所有英國人說多謝,我們感到你們的支援,真的很感謝。」

自從俄羅斯向烏克蘭開戰,耶莫蘭高說他腦海中只有家人和烏克蘭同鄉,難以集中精神訓練,至今只進行過3至4課操練,但他深知這場比賽對球隊極為重要,上場後仍搏到盡,付出所有。

高迪為狼隊一箭定江山,作客擊敗愛華頓。(Getty Images)

韋斯咸全取3分後,29戰得48分排第六位,仍然保持力爭前四一席的機會。同時上演的愛華頓對狼隊一仗,客軍憑隊長高亞迪的頭槌1:0小勝,狼隊29戰得46分排第七位,愛華頓落敗後僅以得失球差排在第18位的屈福特之上,降班危機愈來愈深重。

祖謝赫特補時4分鐘近門射入為列斯聯2:1奠勝,艾蘭路球場全場激情慶祝。(Getty Images)

車路士憑夏維斯完場前的入球,1:0小勝紐卡素;列斯聯與諾域治更上演一場「補時大戰」,補時1分鐘麥利安為諾域治扳平1:1,補時2分鐘才後備入替的列斯聯19歲小將祖謝赫特(Joe Gelhardt),補時4分鐘近門射入為列斯聯2:1奠勝,取得護級重要3分。

同樣在護級危機之中的屈福特,作客2:1擊敗修咸頓,29戰得22分,追至與第17位的愛華頓同分,但多賽3場。比起僅餘曼城和利物浦雙頭馬車的爭標戰,「七國咁亂」的護級大戰或許將更刺激。