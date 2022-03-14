英超︱烏克蘭前鋒為韋斯咸開紀錄　耶莫蘭高入球淚獻戰爭受害者

英超聯賽周日（13日）韋斯咸對阿士東維拉上演感人一幕，烏克蘭前鋒耶莫蘭高（Andriy Yarmolenko）為鎚仔幫先開紀錄後，跪在草地高舉雙手抬台望天，似是告慰家鄉戰爭中的亡魂，全部隊友湧到他身邊慶祝入球，他卻在掩面痛哭。



耶莫蘭高下半場後備入替安東尼奧。（Getty Images）

俄羅斯入侵烏克蘭後，陣中有烏克蘭球員的一眾歐洲球會考慮到球員心理狀況，大部分均向他們給予假期，32歲的耶莫蘭高也不例外。去年歐洲國家盃他戴上隊長臂章，帶領烏克蘭晉身8強，他累積100次為國家隊上陣，攻入44球，僅次傳奇球星舒夫真高。

連續兩仗休戰後，主場對維拉他重返大軍名單，先列後備。52分鐘他後備入替安東尼奧，70分鐘他冷靜射入，為韋斯咸先開紀錄，球場廣播員稱：「這是屬於韋斯咸及烏克蘭的入球」（A goal for West Ham and for Ukraine）。對眾多親人仍身處烏克蘭的耶莫蘭高來說，這是情緒激動一刻，他鏟草跪地後高舉雙手、抬頭望天，似是告慰家鄉戰爭中的亡魂。

點圖睇：耶莫蘭高心碎慶祝入球

韋斯咸上下均知道這名烏克蘭隊友正經歷艱難時刻，除門將法比安斯基外，在場餘下9個隊友一起湧到他身邊送上祝賀，此時耶莫蘭高再也忍不住，掩面痛哭。他起身後紅着雙眼繼續作賽，科奴斯為韋斯咸再下一城，即使完場前積及藍斯為維拉追近至1：2，仍無阻鎚仔幫贏波全取3分。

賽後耶莫蘭高受訪，直言：「我國家發生的現況令我情緒很波動，當下我實在難以想到足球，因為每一天俄羅斯人都在殺死烏克蘭人，老實說，我真的不知說什麼好，情緒很波動。」

賽後耶莫蘭高受訪，仍然傷感。（影片截圖）

他續稱：「我只想向韋斯咸隊友說句多謝，感謝他們一直為我送上支持，每天也在幫助我；我亦想多謝韋斯咸球迷支持我和烏克蘭人。烏克蘭人也想向所有英國人說多謝，我們感到你們的支援，真的很感謝。」

自從俄羅斯向烏克蘭開戰，耶莫蘭高說他腦海中只有家人和烏克蘭同鄉，難以集中精神訓練，至今只進行過3至4課操練，但他深知這場比賽對球隊極為重要，上場後仍搏到盡，付出所有。

高迪為狼隊一箭定江山，作客擊敗愛華頓。（Getty Images）

韋斯咸全取3分後，29戰得48分排第六位，仍然保持力爭前四一席的機會。同時上演的愛華頓對狼隊一仗，客軍憑隊長高亞迪的頭槌1：0小勝，狼隊29戰得46分排第七位，愛華頓落敗後僅以得失球差排在第18位的屈福特之上，降班危機愈來愈深重。

祖謝赫特補時4分鐘近門射入為列斯聯2：1奠勝，艾蘭路球場全場激情慶祝。（Getty Images）

車路士憑夏維斯完場前的入球，1：0小勝紐卡素；列斯聯與諾域治更上演一場「補時大戰」，補時1分鐘麥利安為諾域治扳平1：1，補時2分鐘才後備入替的列斯聯19歲小將祖謝赫特（Joe Gelhardt），補時4分鐘近門射入為列斯聯2：1奠勝，取得護級重要3分。

同樣在護級危機之中的屈福特，作客2：1擊敗修咸頓，29戰得22分，追至與第17位的愛華頓同分，但多賽3場。比起僅餘曼城和利物浦雙頭馬車的爭標戰，「七國咁亂」的護級大戰或許將更刺激。