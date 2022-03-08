網球｜奧運金牌薩維列夫打裁判席　加刑但獲緩刑　可續戰台維斯盃

東京奧運網球男單金牌得主、世界排名第三的德國球手阿歷山大薩維列夫（Alexander Zverev），2月在墨西哥網球公開賽夥拍巴西球手梅路（Marcelo Melo）出戰男雙賽事落敗後，以球拍怒打裁判席．除了取消資格和罰款，職業網球聯合會（ATP）周二（8日）加刑。



ATP在官網宣布，規則及競賽高級副主席巴托耶夫（Miro Bratoev）已重新審視薩維列夫在墨西哥公開賽的行為，斷定屬「球員嚴重違規」中的「累犯行為」，加判額外罰款25000美元及停賽8星期。

不過，ATP對薩維列夫緩刑，只要由他犯規的日期起計一年（以2023年2月22日為結束）內不再干犯賽規，便毋須「服刑」。

薩維列夫在墨西哥公開賽以球拍怒打裁判席及爆粗，令他遭重罰。（美聯社）

ATP早前已就薩維列夫的行為判處罰款，指他犯下言語侮辱、違反運動精神共兩項罪名，每項各罰2萬美元的單項違規最高罰款金額，令他已被罰4萬美元。另外，ATP取消了他今季的31500美元獎金及全部所得積分。當時薩維列夫曾在社交媒體公開道歉，表示一時失控只是因為對自己失望，與裁判無關。

薩維列夫上周六（5日）已如常隨德國隊出戰台維斯盃，並在外圍賽第一圈對巴西勝出兩場，助德國以3：1擊敗巴西。