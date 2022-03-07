網球｜烏克蘭新星折磨下作賽　為國家而戰失冠留憾

烏克蘭網球女將恩絲杜絲卡，早前帶同妹妹離開烏克蘭，忍痛與父母分離。這名21歲的新星堅持出戰里昂公開賽，愈戰愈勇，一口氣殺入決賽，可惜不敵中國的張帥失落錦標。恩絲杜絲卡依然心繫祖國，賽後表示將比賽獎金援助烏克蘭。



烏克蘭戰火不斷，21歲女將恩絲杜絲卡（Dayana Yastremska）與父母分別，偕胞妹前往法國里昂。

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祖國被俄羅斯入侵，加上父母生死未卜，恩絲杜絲卡依然堅持出戰里昂公開賽，這名烏克蘭球手愈戰愈勇，一口氣殺入決賽，與中國球手張帥爭標。恩絲杜絲卡首盤以6：3先下一城，可惜未能把握機會，被張帥連取兩盤，反勝為敗無緣錦標。

恩絲杜絲卡經歷不論入場及退場時，也披上烏克蘭國旗，希望外界多關注祖國的情況。飽受重大心理壓力下作賽，恩絲杜絲卡依然堅持下去，當她表達得獎感言時，多次哽咽，坦言是艱難的一星期，她一直抱着為國家作戰的心態，幸得里昂現場球迷的熱烈支持下，她在今次賽事充滿力量。

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恩絲杜絲卡賽前賽後亦會披上烏克蘭國旗。（Twitter截圖）

恩絲杜絲卡贏得14500歐元的亞軍獎金，她表示將獎金捐給烏克蘭，希望為國家出一分力，「我將全數獎金捐給烏克蘭，如果有烏克蘭人正在觀戰，我希望跟你們說，你們擁有強大的精神，感激每一位支持烏克蘭的人。」

恩絲杜絲卡在里昂公開賽屈居亞軍。（Twitter截圖）

值得一提的是，恩絲杜絲卡與香港甚有淵源，事關她在2018年來港作賽，決賽擊敗王薔，贏得職業生涯首個WTA錦標。

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2018年香港網球賽，烏克蘭小將恩絲杜絲卡決賽中輕勝王薔贏得冠軍，首奪WTA錦標。（資料圖片／趙子晉攝）

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