網球｜梅利達成生涯里程碑　反勝日本球手ATP獲700勝

美國印第安威爾斯公開賽首圈，34歲的英國名將梅利反勝日本球手丹尼爾太郎，迎來生涯的另一里程碑，ATP巡迴賽錄得700場勝仗。



英國名將梅利（Andy Murray）在印第安威爾斯公開賽首圈，再遇日本球手丹尼爾太郎（Taro Daniel），這名英國前「一哥」曾在今年澳網被對方淘汰，今仗在落後一盤下，連贏6：2及6：4，有驚無險躋身次圈，將與哈薩克球手布歷克（Alexander Bublik）爭出線。

梅利反勝丹尼爾太郎晉級。（Getty Images）

除了晉級外，今場勝仗對梅利別具意義，事關這是他在ATP巡迴賽第700場勝仗，繼費達拿﹑拿度及祖高域後，史上第4人達成這項紀錄。

梅利近年飽受傷患困擾，每場勝仗得來不易，這個紀錄是他努力得來的成果，「這個（700場勝仗）本身是上年的紀錄，對我別具意義，令我想起這幾年有多困難，所以我感到非常高興，如今向800大關邁進。」

梅利成為史上第4人，ATP勝仗突破700大關。（Getty Images）

4名ATP最多勝仗球手：

1. 費達拿（1251勝，275負）

2. 拿度（1043勝，209負）

3. 祖高域（991勝，200負）

4. 梅利（700勝，220負）



更多網球相關報道：