網球｜梅利達成生涯里程碑　反勝日本球手ATP獲700勝

美國印第安威爾斯公開賽首圈，34歲的英國名將梅利反勝日本球手丹尼爾太郎，迎來生涯的另一里程碑，ATP巡迴賽錄得700場勝仗。
英國名將梅利（Andy Murray）在印第安威爾斯公開賽首圈，再遇日本球手丹尼爾太郎（Taro Daniel），這名英國前「一哥」曾在今年澳網被對方淘汰，今仗在落後一盤下，連贏6：2及6：4，有驚無險躋身次圈，將與哈薩克球手布歷克（Alexander Bublik）爭出線。
除了晉級外，今場勝仗對梅利別具意義，事關這是他在ATP巡迴賽第700場勝仗，繼費達拿﹑拿度及祖高域後，史上第4人達成這項紀錄。
梅利近年飽受傷患困擾，每場勝仗得來不易，這個紀錄是他努力得來的成果，「這個（700場勝仗）本身是上年的紀錄，對我別具意義，令我想起這幾年有多困難，所以我感到非常高興，如今向800大關邁進。」
4名ATP最多勝仗球手：
1. 費達拿（1251勝，275負）
2. 拿度（1043勝，209負）
3. 祖高域（991勝，200負）
4. 梅利（700勝，220負）
更多網球相關報道：
網球｜祖高域拒打疫苗恐失2億贊助 兩大師賽被逼退出轉戰紅土網球｜美國佛州立「不說同性戀」法案 歌芙反對：跟BLM一樣重要俄羅斯國寶級網球名將舒拉寶娃捐助烏克蘭：我心碎及悲痛俄羅斯美女球手舒拉寶娃發聲 呼籲援助烏克蘭兒童：為和平祈禱網球︱全球最年長網球員拒絕離開烏克蘭 「停止戰爭，我想打波」網球｜祖高域因疫苗問題未能入境美國 兩大師賽被迫退出網球｜奧運金牌薩維列夫打裁判席 加刑但獲緩刑 可續戰台維斯盃網球｜烏克蘭新星折磨下作賽 為國家而戰失冠留憾網球｜祖高域短訊關心烏克蘭退役球手 願提供一切支援網球｜黃澤林夥拍王康傑單雙打完勝 助港隊奪台維斯盃正賽席位網球｜奧運冠軍怒打裁判椅子罰太輕 細威場上失控曾被罰禁賽2年網球｜40歲費達拿戰溫網機會微 與妻對打成復出第一步