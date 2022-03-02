網球｜祖高域與合作15年教練拆夥　報名印第安大師賽因疫苗泡湯

剛讓出世界球王寶座的祖高域，與合作長達15年的教練華伊達（Marian Vajda）已分道揚鑣。
祖高域因拒打疫苗錯過澳網後，上周在杜拜展開賽季，惟在8強以直落兩盤不敵世界排名123位的捷克球手韋斯利（Jiri Vesely），無緣冠軍。他的世界排名亦在今周跌落第二。
據外媒報道，祖高域與華伊達在去年完成意大利ATP總決賽後，便達成共識和平拆夥。56歲的華伊達是祖高域成功不可或缺的功臣之一，他與祖高域合作15年，二人曾在2017年短暫分開，一年後又重新合作。據悉，華伊達因想更多時間陪伴家人而辭呈。
在剛過去的墨爾本澳網風波與杜拜賽上，已不見華伊達的身影，惟他在祖高域因疫苗狀況備受爭議時，曾出言力挺愛將，批評澳洲做法令球手精神受到極大打擊。
祖高域報名參加了3月8日展開的印第安韋爾斯網球大師賽，但就目前情況而言，他不會被允許參加比賽，因為賽會已經透露只允許接種疫苗的球手參賽。
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