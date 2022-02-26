澳網男單決賽雙雄再對決　俄羅斯準球王再敗予拿度4強止步｜網球

墨西哥錦標賽賽重演澳網決賽戲碼，拿度在上月澳網男單封王後，今（26日）在4強再遇上俄羅斯球手丹尼麥維迪夫（Daniil Medvedev），二人激鬥兩小時後，拿度展現頑強意志，以直落兩盤擊敗麥維迪夫，勇闖決賽，爭取今季第3冠。
俄羅斯球手丹尼麥維迪夫與35歲的拿度剛於上月澳網歷經「史詩式」5盤大戰，今日在墨西哥賽4強碰頭，拿度面對手下敗將氣勢如虹，開賽以招牌左手上旋球壓制，第4局率先「破發」成功，順勢拉開差距以6：3先拔頭籌。
丹尼麥維迪夫預計在下周一登上世界球王寶座，惟他在次局未能取回主導權，再被拿度打破發球局，他在重整旗鼓後頑強抵抗，第6局逼到9次「刁時」，卻被頂住壓力的拿度屢次化解「破發」，士氣再遭重挫；最終拿度以6：3再贏一盤，直落兩盤再挫麥維迪夫。
隨著塞爾維亞球王祖高域在杜拜賽爆冷出局，26歲的丹尼麥維迪夫預料下周一將首登男單世界第一，也終結祖高域、拿度、費達拿以及梅利「四天王」長達18年壟斷，成為史上第27位新科球王。
惟被譽為「三巨頭」接班人的丹尼麥維迪夫，接連栽在拿度拍下，準球王離場時難掩失望。
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