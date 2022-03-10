網球｜祖高域因疫苗問題未能入境美國　兩大師賽被迫退出

撰文：趙子晉
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塞爾維亞網球「一哥」祖高域堅持不打疫苗，繼年初的澳洲網球公開賽後，在美國境內舉行的印第安威爾斯及邁阿密公開賽，他也無緣出戰。

經歷被澳洲驅逐出境的風波後，祖高域（Novak Djokovic）未有改變主意，依然選擇不接種疫苗，寧願放棄參戰大滿貫。

祖高域直接取得印第安威爾斯公開賽（Indian Wells Open）及邁阿密公開賽（Miami Open）的參賽資格，但卻再度因為不接種疫苗，無法成行。

美國疾控中心要求所有入境者必須接種疫苗，否則將不能進入美國，而這個限制短期內不會放寬，故此祖高域透過社交網站發文，表示自己無法參加這兩項美國境內舉行的大師賽。

祖高域透過社交網站表示，因為沒有接種疫苗，而無法入境美國。（Twitter截圖）

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