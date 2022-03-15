俄羅斯隊長迪斯尤巴拒入國家隊集訓　主帥解釋與俄烏局勢有關

在俄烏戰爭下，俄羅斯隊長迪斯尤巴不願接受國家隊的徵召，因為他有家人身在烏克蘭。
俄羅斯國家隊教練卡賓（Valeriy Karpin）今日公布參與集訓的大軍名單，當中沒有33歲的隊長迪斯尤巴。卡賓解釋：「在星期日，我們跟迪斯尤巴通電話，他向我們強調，真的很想為國家隊披甲，但現在基於烏克蘭的困難局面，他有很多親戚在那裏居住。他向我們道歉，要求以家庭原因，不要徵召他入集訓營。我們同意，會保持聯絡及留意他在辛尼特的表現。」
此外，26歲辛尼特後衛卡拉華耶夫，也向卡賓表示，暫拒國家隊今月的徵召，原因是身體狀態未準備好，他需要多點時間操「弗」自己。
俄羅斯原本今月底出戰世界盃歐洲區附加賽準決賽鬥波蘭，但國際足協褫奪了俄羅斯的參賽資格，讓波蘭直接入決賽。俄羅斯的球隊更被禁參與國際足協及歐洲足協舉辦的賽事。俄羅斯會留國集訓，與U21代表隊進行友賽。
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