英超宣布暫停俄羅斯轉播賽事　撥款100萬鎊援助烏克蘭

俄羅斯沒有英超看！英超賽會周二宣布，暫停在俄羅斯地區轉播賽事，即時生效，這意呼味住俄國的球迷周四無法觀看諾域治對車路士等4場比賽。



20間英超球會的代表周二在倫敦開會，在長4小時的會議中，他們花了15分鐘就同意，暫停俄羅斯轉播英超賽事。英超的俄羅斯轉播權由當地傳媒集團Rambler擁有，英超與Rambler的3年轉播協議已經踏入最後一季。

暫停轉播的決定即時生效，代表俄羅斯的球迷將不能觀看周四諾域治對車路士、修咸頓對紐卡素、狼隊對屈福特以及列斯聯對阿士東維拉4場比賽。英超譴責俄羅斯入侵烏克蘭，20間球會一致同意。

英超球會還同意捐贈100萬鎊予烏克蘭的人民，款項會捐給災害應急委員會，再向有需要的人提供人道援助。

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過去一輪英超，賽會安排了多項支持烏克蘭的特別措施及活動，包括每隊隊長戴上黃、藍色的臂章，球場的大螢幕會展示烏克蘭國旗以及「足球站在一起」的字眼。據報，英超之後不會再強制執行這些支持烏克蘭的措施，各間球會可自行按意願決定。

此外，英格蘭足總及英格蘭聯賽會亦決定，暫停俄羅斯轉播旗下的賽事，這代表俄羅斯球迷也不能看到英格蘭足總盃及英冠等賽事。