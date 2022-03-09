俄羅斯選手遭封殺名教練感心痛　憂爆轉國籍潮斥西方摧毀俄運動界

俄羅斯兵臨烏克蘭境內，引發全球撻伐，體育界陸續宣布禁止俄羅斯與白羅斯選手參與體育賽事，俄國知名花式溜冰教練朱林（Alexander Zhulin）認為，運動員更改國籍情況或會增加，直批「西方想盡辦法摧毀我們的運動」。
在國際奧委會（IOC）建議各國禁止俄羅斯與白羅斯選手參與體育賽事後，不少體育協會紛紛以行動聲援烏克蘭。日前效力英力士單車隊的俄羅斯車手Pavel Sivakov宣布更改國籍，將轉而代表法國出賽。
Pavel Sivakov是自俄羅斯遭「封殺」後，第一位更改國籍的俄羅斯選手，俄國知名花式溜冰教練朱林（Alexander Zhulin）認為，Sivakov恐怕不會是最後一位。
由於國際溜冰聯盟（ISU）也把俄羅斯及白羅斯選手禁賽，在早前北京冬奧獲得2金3銀1銅的俄羅斯面臨巨大打擊，朱林不排除俄羅斯選手更改國籍的可能性。
據俄媒《sports.ru》指出，朱林坦言目前狀況相當複雜，在體育界更改國籍，通常會被視作一種背叛行為，惟另一角度而言，運動員從訓練到踏上賽場比賽，幾乎是把人生奉獻在運動上，誰都想在祖國國旗下站上頒獎台。「現在國際聯盟竟然告訴他們未來一年、甚至更長時間都無法參賽，西方真的不顧一切摧毀我們的運動。」
朱林續指，體育界制裁俄羅斯的決定，令人心痛又難堪，「不光是溜冰選手，還有其他運動員，都有權利自己做出選擇，但我不排除有大量選手決定更改國籍的可能性。」
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