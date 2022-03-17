拉舒福特被指挑釁曼聯球迷　長文解畫：凡事都有兩面︱足球熱話

撰文：袁志浩
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曼聯翼鋒拉舒福特被指在歐聯出局後，離開球場時挑釁球迷，飽受歧視及網上欺凌的他在網上發長文澄清，詳細解釋事發經過，但承認自己只是普通人，也有情緒崩潰的時刻。

拉舒福特近況低迷，他於歐聯16強次回合後備上陣，無甚建樹下，未能助球隊扭轉劣勢。這名英格蘭鋒將過去一直飽受種族歧視及網上欺凌，歐聯出局賽後，當他離開球場時，再遭遇守候球迷的言語暴力。

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穿上連帽風褸的拉舒福特原本直行直過，當球迷辱罵聲為耳邊風，最終仍難忍怒火，回身嘗試走往球迷方向。

從球迷拍攝的片段中，只見拉舒福特說了幾句話，並用手指向另一邊，保安見狀隨即上前阻止。拉舒福特之後邊離開邊望向球迷念念有詞，也回頭高舉右手做了一個手勢，遠看疑似是舉中指，再惹來球迷用粗口「問候」。

片段在網上瘋傳，輿論紛紛將矛頭指向拉舒福特，他終在社交媒體上發長文，解釋事件始末，標題是「任何事情都有兩面」。

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拉舒福特表示，一段影片往往勝過千言萬語，今次的片段卻在社文媒體發布不準確的資訊。他訴說自己過去一段時間的心路歷程，「過去數星期，我被多次質問及威脅，所以情緒在那一刻擊敗了我。我也是人，每日聽到這些聲音的確令人失落，沒有任何人比我更在意、更會批判自己的表現。」

他透露由自己從步出球場一刻，已不斷被人身攻擊，有些言論甚至跟足球無關，「大家都準備好手機，好像想激怒我、希望我作出反應，當然，我理應無視他們。」

拉舒福特狀態低迷，一直飽受言語暴力。（Getty Images）

拉舒福特澄清，自己並沒有舉中指，「首先，我是向攻擊我的人說，叫他過來、在我面前再罵一次，這點保安可作證。第二，我是用食指，向那位球迷示意他過來這邊，跟當我面對質。我從來沒有做粗口手勢，我對此感到失望及不快。我只能說，那一刻的我很愚蠢，但我也只是一個普通人（but I was being human）。」

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