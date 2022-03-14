足球熱話︱阿仙奴場刊暗藏小細節致敬　為烏克蘭前球員報平安

英超阿仙奴為支持曾助球隊奪標的前烏克蘭球員盧茲尼（Oleg Luzhny），在今輪賽事場刊上加入了一個細節。



阿仙奴今輪英超以2：0輕取李斯特城一仗，重上積分榜「最熟悉」的第4位。兵工廠在今仗主場場刊，及更衣室中都暗藏了窩心小細節，支持前槍手、烏克蘭球員盧茲尼（Oleg Luzhny）。

阿仙奴把曾身穿22號球衣的盧茲尼，包括在場刊的球員名單中，並且在更衣室內掛起印有他名字的主場球衣。

阿仙奴把曾身穿22號球衣的盧茲尼，包括在今仗場刊的球員名單中。（網上圖片）

司職右閘的盧茲尼於1999至2003年間效力兵工廠，上陣110場，助球隊於2001/02球季贏得英超及社區盾，翌季年也有份高舉足總盃。他亦是史上首位於英格蘭贏得重要錦標的烏克蘭球員。

場刊上寫道：「我們跟前槍手後衛盧茲尼同在，球隊跟他聯絡過，他暫時放下了教練生涯，選擇加入烏克蘭防衛軍去保護國家。在截稿前，盧茲尼與家人很安全，希望他們能一直安全下去。」

兵工廠表示，盧茲尼在球迷及前隊友中均是相當有人氣，所以希望透過小小心意，向這位前球員致敬。