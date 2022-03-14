足球熱話｜泰國燥底球員拳王上身　肘擊對手立即被逐

泰國動作片明星Tony Jaa出演《拳霸》系列而揚名，其後亦先後客串《殺破狼》及《葉問外傳》等港產片，為港人熟悉。一名泰國丙組聯賽球員，在球場上猶如Tony Jaa上身「一展身手」，以手肘揮向對方球員臉部，隨即被球證紅牌被逐，隨後更有手尾跟。
泰國一場第3級別聯賽，由曼谷FC（Bangkok FC）對曼谷大學（Bangkok University FC），曼谷FC以3球落後。
戰至末段，大局已定，曼谷FC球員Aitsaret Noichaiboon與對手爭持，被踢走腳下球，惱羞成怒，氣沖沖地走向對手面前，突然使出肘擊，直接揮向對方臉部，對方隨即倒地，球證毫不考慮出示紅牌，球隊工作人員立即安撫打人球員的情緒。
曼谷大學球員被重擊後隨即送院，所屬的曼谷大學其後發聲明，表示他被擊中上唇部分，更需要縫24針。曼谷FC亦有發聲明，向對方球員表達慰問外，並立即與出手打人的Aitsaret Noichaiboon解約，向暴力行為說不。
Bangkok FC’s Aitsaret Noichaiboon sacked immediately after their match for this pic.twitter.com/qUMA9yzKDZ— James Dart (@James_Dart) March 13, 2022
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