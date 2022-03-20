F1 2022｜看完Netflix入坑卻無從入手？新手必看的F1觀賽懶人包

由Netflix製作的F1紀錄片《Formula 1：Drive to Survive》（港譯《Formula 1：極速求生》），彷彿將這項賽事推向大眾，成為最好的宣傳方法，不少觀眾因此對F1新賽季有興趣。

縱然如此，為了吸引不同的觀眾群，《Drive to Survive》難免增添不少有娛樂性的「味精」，令整齣更加精彩，但卻令韋斯達賓及諾里斯先後直斥不實。

F1全新賽季由巴林站揭起序幕，新「入坑」的車迷或想一探究竟的新觀眾，不妨先讀這個「懶人包」，或許有更佳的觀賞性。



1. 車隊和車手



F1目前有10支車隊，每隊有2名正選車手，共20名來自不同國家背景的車手，相信他們在DTS中展現的故事，正是大家「入坑」的原因。

10隊車隊按去年的積分榜由頭到尾，分別是：平治、紅牛、法拉利、麥拿侖、Alpine、艾法托利、威廉士、愛快羅密歐、哈斯。當中平治、法拉利和Alpine都是「廠隊」，自行製造引發，至於紅牛在本田名義上退出F1後，今年以Redbull Powertrain的名義成為引擎供應商，也算是變成了一支「廠隊」，其他車隊目前也是從廠隊處購買引擎。

平治車隊是「廠隊」之一，除了自行研發及製作F1專用的引擎，目前也供應予麥拿侖車隊及威廉士車隊。（Getty Images）

20名車手就不逐個介紹，對比上季，今年有1名新人，就是效力愛快羅密歐的中國車手周冠宇，亦是史上首名出戰全季的中國車手。麥奴臣（Kevin Magnussen）及艾邦（Alexander Albon）亦是熟口熟面，事關兩人也是闊別一季回歸的車手。除了3名「新臉孔」外，還有兩名轉會車手，平治青訓佐治羅素（George Russell）如願加盟母會，被取代的保達斯（Valtteri Bottas）則轉投愛快車隊。

2. 比賽時如何辨別車手？



所有出賽車手亦有不同設計及顏色的頭盔，若果以頭盔分辨車手的話，未免難度太高。從戰車有兩個位置可以分出車手，在戰車前方及側面也有一個號碼，就像咸美頓的號碼是44。除此以外，戰車上有主觀鏡頭（T-Cam），以黑色及黃色分別車隊兩名車手，按傳予，隊內主將或資歷較深的車手會使用黑色T-Cam，但也有例外，例如咸美頓今年便轉用黃色T-Cam，黑色T-Cam由新加盟的羅素使用。

觀眾可透過車手號碼及頭盔認出不同車手。（Getty Images）

3. 賽程



今季賽程原定23個分站，因為俄羅斯被制裁抽起，暫得22個賽站，今年有美國邁阿密首度登場，盛傳土耳其﹑卡塔爾或葡萄牙亦有機會返回賽程。

F1今季全季賽程（01美術製圖）

4. 分站流程



每個比賽周末分3日進行，一般分站先在周五舉行兩節1小時的自由練習，周六上演最後一節練習及排位賽，排位賽顧名思義是決定周日正賽的起步次序，分為3個回合，俗稱「Q1」、「Q2」及「Q3」。每一回合車手均要造「快圈」，以車手在該節最快的圈速作排名，Q1淘汰5人、Q2再淘汰5人，餘下10人入Q3，再決定前10起步的次序。星期日則舉行正賽，決定冠軍及積分誰屬。

國際汽聯（FIA）由上年起試行衝刺賽（Sprint Race），周五進行一節練習賽及排位賽，周六亦有另一節練習及衝刺賽，周日同樣進行正賽。今年亦有3個分站採用這個新玩法，分別是伊莫娜站﹑奧地利站及巴西站。

5. 分站分數



每個分站正賽前10名衝線便有分落袋，冠軍可獲25分，而前10位車手若造出最快圈速的話，亦可獲額外1分。另外，衝刺賽前8名亦有分數，冠軍得8分，亞軍得7分，如此類推。分數會在全季一路累積，最後定出車手及車隊世界冠軍。

正賽前10名得分



冠軍：25分

亞軍：18分

季軍：15分

第4位：12分

第5位：10分

第6位：8分

第7位：6分

第8位：4分

第9位：2分

第10位：1分



6. 輪胎的迷思：每一站也需要入維修站換胎？



其實F1規例並非「一定要入維修站（Pit）」，而是「每個車手必需在一場比賽（正賽）中用最少兩種不同輪胎，除非是雨戰」。因此在正常情況下，除非雨戰，所有車手每站都需要至少進入維修站更換輪胎一次，不過遇有特殊情況，例如比賽中出現紅旗要暫停賽事、戰車要返回維修站等候，車隊就可把握這機會換胎，省掉「入Pit」的時間；安全車期間換胎，也是較省時的選擇，但就需要賭運氣。

輪胎方面，F1輪胎供應商派拉利（Pirelli）提供5款乾地胎，由最硬的C1至最軟的C5，車胎愈硬，耐用力較持久但速度較低，愈軟的車胎則相反。派拉利每站亦會揀選3款輪胎，以白色代表最硬（Hard）、黃色代表中性（Medium）和紅色為最軟（Soft）。

乾地賽事的話，所有戰車需要至少入站換胎一次。（Getty Images）

除了5款乾地胎，派拉利亦提供兩款水胎，綠色邊的半水胎（Intermediate）及藍色邊的全水胎（Full Wet），兩款胎的排水量不同，車隊將根據賽道狀況使用。另外，當賽會將賽事定性為雨戰後，車隊有權不進入維修站換胎。

車胎數量有限，車隊可以按輪胎和入Pit時機及次數製訂不同戰術，加上入Pit時車隊人員表演極速換胎，亦是F1最精彩刺激之處。

車隊可根據不同情況使用綠胎及藍胎。（Getty Images）

7. 直播圖像——「紫圈」



F1直播畫面中有許多數字和不同顏色的資訊，新手或許覺得混亂，其實都是十分有用的基本資訊。

直播畫面左方的長直條由上至下列出車手排位，配上車手號碼﹑姓氏首3個字及所屬車隊的標記，時間方面多數顯示車手之間的差距，起步初時則會顯示與頭車的距離。若果在旁邊有「P」字，代表該名車手正在維修站，格仔旗則代表已衝線，而車手的名字變成灰色的話，則代表已經退出。

另外在F1賽車資料（如F1應用程式中的Live Timing）常見的綠色、黃色及紫色，則是代表車手速度：綠色是「個人最佳」、黃色是「非個人最佳」、紫色則是「全場最佳」。常見處是排位賽期間，畫面下方會顯示車手的分段速度，賽道一般分為3個路段，稱為「S1」、「S2」及「S3」，每一個路段均會即時按其時間以綠、黃或紫色顯示其表現，讓觀眾對於車手表現有所掌握；比賽期間，則會出現「紫圈」，意即「全場最快圈」，比賽結束後仍保有「紫圈」、而排名在前10的車手，可獲額外1分，若紫圈落在10名以外的車手身上，則無人可得分。

8. DRS



F1戰車要爬頭，除了戰車本身實力外，亦有輔助工具，戰車可以使用DRS減阻系統（Drag Reduction System）加速。每架戰車的尾翼也可變形、打開，當正賽時追到與前車少於1秒距離內，便可在特定的大直路使用DRS，戰車將提升10至12公里的時速，每個賽站亦有2至3個DRS區域。

當DRS開啟後，戰車的尾翼將變形。（Getty Images）

9. 旗號



車手在賽道飛馳時，車隊可以透過無線電（Team Radio），向他們提供關於戰車及其他資訊。此外，賽會亦以旗號第一時間向車手報告賽道最新狀況。老是常出現的黃旗，是示意部分賽道有危險，車手經過該路段時需要明顯減速。較為嚴重的意外，賽會將出動安全車，所有戰車需要排隊慢駛，當賽道復原便可重開賽事。

若果發生大意外的話，賽會便出示紅旗，暫停賽事，所有戰車需即時返回維修站，重開時會重新起步，視情況有可能是原地起步（Standing Start）或在安全場帶領下滾動起步（Rolling Start）。

另外亦有旗號是向個別車手出示，包括向被套圈車手出示的藍旗，示意他們必需讓路予已追上他們一圈的車手；黑白旗是對於欠缺體育精神行為作警告，黑旗則是取消資格。

一旦比賽有意外發生，賽會有機會出動安全車，讓工作人員清理賽道。（Getty Images）

10. F1 Fantasy



為了增加車迷投入感，F1設有遊戲「F1 Fantasy」，玩家們可以揀選5名心水車手及1支車隊，根據各個賽站成績決定分數，也可加入聯賽跟朋友一同遊玩。

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