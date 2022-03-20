F1．巴林站｜法拉利強勢回歸　陸克萊力壓韋斯達賓搶頭位

F1新賽季在巴林站正式開鑼，今晚（19日）舉行大改例後的首場排位賽，法拉利展示戰車威力，陸克萊力壓韋斯達賓，搶得今季首個頭位。



今年實行新例後，從季前測試及巴林站3節練習後，各支車隊形勢似乎有點洗牌，法拉利有「翻生」跡象，平治戰力不似預期。

今季揭幕戰巴林站排位賽，法拉利在首節排位已顯示實力，兩架「躍馬」隨即進佔首﹑次兩位，榜首的陸克萊領先第3位的韋斯達賓超過0.3秒。使用法拉利引擎的愛快羅密歐及哈斯同樣受惠，4架戰車晉身次節，生涯首戰的周冠宇亦順利晉級。剛剛新冠肺炎康復的列卡度，亦在首節被淘汰。

紅牛兩架戰車次節發力，應屆世界冠軍韋斯達賓首名殺入第三節，法拉利依然強大，守住第2及第3位，而平治車隊只能以第6及第7位晉級。值得一提的是，回歸F1的麥奴臣隨即躋身Q3。

韋斯達賓Q2以首名晉級。（Getty Images）

平治車隊未能追貼法拉利及紅牛，最後一節繼續是「牛鬥馬」，陸克萊以1分30.558率先衝線，取得巴林站頭位，隨後衝線的韋斯達賓慢0.123秒排次席，辛斯及佩雷斯則排第3及第4。咸美頓與佐治羅素只能以第5及第9位起步。

今季F1全季賽程：

F1今季全季賽程（01美術製圖）

更多F1相關報道：