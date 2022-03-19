英超｜沙卡表現活躍　一箭定江山助阿仙奴險勝維拉

力爭坐穩前四的阿仙奴，今仗作客鬥謝拉特領軍的阿士東維拉，布卡約沙卡表現活躍，上半場禁區外快腳抽射破網，一箭定江山，助兵工廠一球險勝維拉，全取3分。
周中聯賽不敵利物浦的阿仙奴，今仗作客再鬥維拉，正選門將蘭斯達爾因臀部受傷缺陣，改由尼奴把守最後一關，而馬天尼利亦因病無法上陣，伊美路維今仗復任正選，夥拍拿卡錫迪及布卡約沙卡攻堅。
阿仙奴開賽早段反客為主，沙卡右路傳中，輾轉間落在伊美路維腳下，第一時間起腳高出。沙卡表現活躍，隨後右路傳中，維拉守衛門前撞向自己龍門，幸好馬天尼斯反應快撲出。阿仙奴其後右路一次傳中，造成維拉後防一輪混戰，禁區外的沙卡快腳抽射破網，兵工廠30分鐘先開紀錄。
阿仙奴縱然形勢上稍為佔優，卻遲遲未能再添紀錄，阿士東維拉下半場表現略有改善，麥堅尼禁區外一次熨射較為近磅，可惜僅僅柱邊出界，亦是維拉今場第一腳攻門。阿士東維拉的攻勢愈來愈入肉，奧尼屈堅斯起腳省中對方球員再中柱。
維拉主帥謝拉特末段作出變動，丹尼艾格斯取代屈堅斯，這名英格蘭前鋒頭槌攻門，僅僅越楣而去，最終阿仙奴力保一球勝局，全取3分。
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