英超︱列斯聯連續兩場補時絕殺　狼隊染紅批球證殺掉比賽：不公平

英超列斯聯在半場落後兩球下，因狼隊前鋒魯爾占美尼斯無辜被逐，把握多踢一人的優勢，以3：2反勝全取3分，是球會23年來，第一次連續兩場補時入球絕殺對手。



英超昨晚深夜上演獨腳戲，由狼隊主場對列斯聯，狼隊先憑莊尼卡斯度跟法蘭斯高查卡奧的入球，上半場領先2：0。不過，全場轉捩點於53分鐘出現，狼隊前鋒魯爾占美尼斯於一次爭波時，與列斯聯守門員梅斯利亞碰撞，結果累積個人第二黃被逐。

占美尼斯爭波後跟列斯聯門將相擁，雙方同時倒地，球證最終向他出示兩黃一紅。（Twitter）

多踢一人的列斯聯把握優勢，63分鐘起在4分鐘內，由積夏里遜及洛迪高連入兩球追平。戰至補時階段，列斯聯隊長艾寧於禁區內混戰中抽射破網，帶領球隊戲劇性反勝3：2，賽後排第16，領先少踢3場的愛華頓4分，也比降班區少踢1場的屈福特多7分。

值得一提，列斯聯去仗鬥諾域治，同樣於94分鐘入球反勝，是球會23年來首次連續兩場在補時絕殺，對上一次已要數到1999年年底，先後擊敗修咸頓及打比郡。

列斯聯連續兩場補時絕殺對手，是球會自1999年後首次。（AP）

接替比爾沙上任的列斯聯新帥馬殊，賽後大讚一班球員，「他們擁有大心臟，永不放棄，這是我人生見過最好的一場比賽，能執教這支球隊很感恩；即使相處時間很短，但我很信任他們。」

列斯聯主力前鋒班福特今仗再度傷出，據指他在後備席更一度落淚；馬殊透露其傷勢不太嚴重，現時會專注提升球員心態，相信全隊一起努力，定能繼續有好表現。

至於狼隊領隊拿基則無奈地指，球隊上半場發揮比對方好，可惜球證再度出錯，「占美尼斯那球只是一次身體接觸，他嘗試去爭波而已，這是個差勁的判決。」

狼隊隊長高亞迪亦表達不滿，「這不是紅牌，是一次正常的攔截，他爭波後根本無處可走，這次決定『殺死』了比賽。類似情況在英超各隊身上不停發生，我不認為我們受到公平的對待。