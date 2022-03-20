F1．巴林站｜平治落難突變中游車隊　昔日二號車手離隊「大報復」

2022的F1賽季昨晚（19日）正式在巴林展開，打頭陣的排位賽由復活的「躍馬」法拉利和紅牛車隊包辦頭兩排，8屆車廠冠軍平治則大倒退，咸美頓（Lewis Hamilton）和新加盟的佐治羅素（George Russell）分列第5和第9。

最教佐治羅素難堪的，是去年他視為席位競敵、曾鬧得不愉快的保達斯（Valtteri Bottas），「轉會」後仍排得比他更前。

（巴林站正賽開賽時間：3月20日晚上11:00 Now 680台直播）



平治事先張揚暫時不夠法拉利和紅牛鬥，令車迷疑視疑鬼認為他們在欺騙對手、「帶沙包」（Sandbagging，意指隱藏實力），紅牛顧問曉密馬高（Helmut Marko）甚至公開抨擊他們是「騙子」，但排位賽的結果證明平治沒說謊，他們僅僅能在中上游競爭。

「躍馬」法拉利復活，主將陸克萊（左）順利奪得排位賽頭位。（Twitter）

除了咸美頓輸給兩架法拉利和兩架紅牛，一向被視為擅長排位賽的佐治羅素只排第9，中間夾了3台戰車，包括排在第6位、愛快羅密歐的保達斯，引發車迷熱烈討論、甚至成為報章頭條，全因兩人去年為一個平治席位曾鬧得相當不愉快。

保達斯即使已轉會，仍成功連續102次打入Q3。（Getty Images）

佐治羅素在低級別方程式時，曾連奪F3及F2冠軍，獲視為天才，加上他既是平治青訓產品、也是領隊禾夫（Toto Wolff）以經理人身份管理的車手之一，早獲看好是咸美頓接班人。羅素在2019年升上F1開始，便在榜尾的威廉士效力，他常在周六的排位賽，將戰力疲弱的威廉士戰車駕入排位賽第二回合（Q2）甚至Q3，令他獲「星期六先生」美譽；他在2020年代替確診新冠肺炎的咸美頓出戰一場，幾乎奪冠卻因車隊犯錯而失去錦標，更令人認定他是平治的未來。

佐治羅素加盟平治車隊後，第一場排位賽的表現並不理想。（Getty Images）

去年已不斷傳出他今年將正式加入平治，令他跟原本的平治二號車手保達斯（Valterri Bottas）關係緊張，兩人去年在意大利恩莫拉站相撞後，盛怒的羅素竟落車衝向保達斯、出手拍打仍在車內的對方頭部，令他招致猛烈批評，加上經過頗長時間才願道歉，令兩人關係降至冰點。

最終羅素仍憑着出色表現，如願取得的平治席位伙拍咸美頓；被取代的保達斯則加盟去年屬下游的愛快羅密歐（Alfa Romeo）。然而今年「大改例」下各隊重新設計戰車，平治竟跌落中游，愛快羅密歐則受惠於大躍進的法拉利引擎，一躍成為中游勁旅，兩人在新車隊的第一場排位賽，羅素竟然輸給保達斯，加上保達斯又與咸美頓同一排起步，竟跟未「轉會」前分別不大。

愛快羅密歐受惠於全新的法拉利引擎和新規例，成功躍上中游的前列。（Getty Images）

事實上，保達斯在加盟平治前也曾效力威廉士，實力出眾，常登上頒獎台，只是加盟平治後對上超級天才咸美頓，才慢慢淪為二號車手，他離開平治加盟實力較次的車隊後，早獲看好在壓力較低的環境下能有更好表現。

保達斯在排位賽後也展露笑容，笑言賽後跟舊隊友咸美頓碰面，相談甚歡，「我們同一排起步呢，剛才見到他，我們兩個都笑了，應該會很好玩。」他又不忘開舊老闆禾夫的玩笑，「現在我沒有電話在手，之後我就會去找他出來。」

平治戰車欠速度，咸美頓在正賽又能取得什麼成績？（Getty Images）

今季F1全季賽程（俄羅斯站取消、替代站尚待公布）：