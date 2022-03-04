英足總盃｜愛華頓淨勝非聯賽球隊晉級　眾將披烏克蘭國旗進場表態

家鄉受戰火摧殘，效力愛華頓的邁高蘭高忍痛披甲，主場鬥非聯賽球隊波利咸。這名22歲的烏克蘭國腳戴上隊長臂章，進場時披上國旗，熱身時穿上支持烏克蘭的T恤，令人動容。主場出戰的愛華頓，結果由荷西朗頓下半場梅開二度，兩球淨勝對手晉級。



英格蘭足總盃第5圈，愛華頓抽好籤遇上第5級聯賽的波利咸（Boreham Wood），縱然兩軍實力有差距，但「拖肥」上半場未能攻破對手大門，直至下半場由曾經效力中超的荷西朗頓近射建功開紀錄，末段以頭槌再下一城，結果兩球淨勝波利咸，將與水晶宮爭入4強。

荷西朗頓下半場梅開二度，助愛華頓主場兩球淨勝對手晉級。（Getty Images）

自從俄羅斯上星期揮軍烏克蘭後，愛華頓陣中的邁高蘭高（Vitaliy Mykolenko）一直未有上陣，今仗以正陣身份登場，更效法曼城早前的做法，將隊長臂章給予這名烏克蘭國腳。

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今仗隊長邁高蘭高披上烏克蘭國旗進場。（Getty Images）

愛華頓眾將在熱身時，穿着寫上「我們與烏克蘭站同一陣線」（We Stand With Ukraine）字句的T恤，其後進場時，以邁高蘭高為首的愛華頓大軍，披上烏克蘭國旗，客軍球員亦手持國旗，以示支持烏克蘭，球場更奏起約翰連儂（John Lennon）的反戰名曲《Imagine》。葛迪遜公園的球迷亦向邁高蘭高報以熱烈的掌聲，看台上更有一幅印有這名烏克蘭國腳的海報。

愛華頓眾將穿上支持烏克蘭的T恤熱身。（Getty Images）

愛華頓今仗以邁高蘭高擔任隊長，主帥林柏特表示這是表態的方式之一，「這是舉動擁有象徵意義，代表我們團結一致支持邁高蘭高，以及支持烏克蘭及世界和平。」

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