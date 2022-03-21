足球熱話｜阿根廷打吡戰火藥味超濃　主場球迷向宿敵送見面禮

同市球隊往往是最大敵人，就像英超的阿仙奴及熱刺一樣，但南美足球的競爭則全然是另一層次。

阿根廷球會紐維爾舊生作客同市的羅沙里奧中央，上演打吡戰，大戰氣氛濃厚，紐維爾舊生更加是冒生命危險出戰，主隊球迷準備了「菠蘿」招待宿敵，球賽被迫延遲開賽，最終紐維爾舊生以一球擊敗對方。



阿根廷甲組聯賽，今輪上演「羅沙里奧打吡」，由羅沙里奧中央隊（Rosario Central）鬥紐維爾舊生，亦是南美洲其中一場最激烈的打吡戰。

打吡大戰，作客一方當然不易踢，面對主場球迷「開汽水」也是「濕濕碎」，羅沙里奧中央球迷準備了與別不同的見面禮。開賽前，竟然有球迷向球場內擲下手榴彈，隨即爆開，吹起一陣白煙，幸好附近沒有任何球員，而球賽亦因此而延遲開賽。

Kick-off in 🇦🇷Argentina was delayed at Rosario Central vs Newell's Old Boys after a grenade was thrown onto the pitch and blew a hole in it.pic.twitter.com/H1s85Cg9el — Sam Street (@samstreetwrites) March 20, 2022

紐維爾舊生眾將冒生命危險出戰，更憑下半場初段的入球一箭定江山，眾將隨即瘋狂慶祝，球場保安立即候命，以防主隊球迷再度投擲「物件」。完場哨子聲響起後，紐維爾舊生球員在宿敵主場大肆慶祝，感覺特別過癮。

紐維爾舊生下半場初段一箭定江山，打吡戰報捷。（紐維爾舊生Twitter截圖）

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