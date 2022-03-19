德甲︱球迷襲擊旁證令比賽腰斬　波琴幫理不幫親：愚蠢！︱有片

德甲第27輪發生罕有一幕，波琴主場對慕遜加柏的比賽，慕遜加柏在領先兩球之下，賽事因旁證遇襲而腰斬。

波琴球員立即上前責罵掟啤酒杯的自家球迷，球會賽後更形容其行為「愚蠢」，表示會追究到底。



慕遜加柏今場本憑柏利亞及比列安保路先後建功，在下半場7分鐘內即比分改寫成2：0。然而比賽進行至第69分鐘，今場執法旁證之一的Christian Gittelman突然「跪低」。

比賽旁證突然抱頭跪下。（網上截圖）

從比賽直播鏡頭所見，這名旁證放下了指示旗，摸着後腦；原來他被主隊球迷的啤酒杯掟中，主球證立即暫停比賽，並上前查問傷勢，幸好啤酒杯只是塑膠製，未有造成重傷。

此時就連波琴球員都對自家球迷的舉動十分不解，門將利文衝到球迷前方，手指着腦袋對擁疐怒吼，顯然認為球迷的行動十分愚蠢，隊長安東尼洛斯拿也向球迷攤開雙手，向對方表達不滿。

波琴門將利文叫罵自家球迷。（網上截圖）

最終旁證在主球證陪同下離開球場，賽事原先宣布會在暫停後繼續，但之後賽會公布比賽腰斬，而根據德甲官網的積分榜及賽果，賽會最終決定判慕遜加柏贏2：0。

The match between VFL Bochum and Borussia Monchengladbach has been abandoned after the assistant referee was struck by an item from the crowd. pic.twitter.com/OKAIvaEWZy — ESPN FC (@ESPNFC) March 18, 2022

波琴賽後在社交網站表示，「我們向旁證道歉。對於我們而言，這是個非常尷尬和痛苦的夜晚。這是一次極為愚蠢的行為。」球會及後再發表聲明，透露旁證要到醫院檢查傷勢，希望他早日康復。

波琴又跟有關球迷及其舉動「割席」，形容事件是「不能容忍的」，「這嚴重影響波琴正面的形象，我們支持公平競技。」

Das Spiel wird nicht wieder angepfiffen. #BOCBMG wird abgebrochen. Wir können uns nur in aller Form bei Linienrichter Christian Gittelmannn entschuldigen. Ein hochpeinlicher und bitterer Abend für uns. Eine extrem dumme Aktion. — VfL Bochum 1848 (@VfLBochum1848eV) March 18, 2022

球會強調會深入調查，並積極配合警方，希望其他球迷提供線索及資訊。波琴續指，預計球會將因今次事件被德甲判罰，因此若查出「真兇」，會禁止該球迷入場、購買季票，甚至有機會追討賠償。