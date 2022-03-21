F1．巴林站｜紅牛全滅　媒體揭賽前已知悉問題　十隊也曾面臨危機

2022季度F1第一站在巴林圓滿結束，有力競爭世界冠軍的紅牛車隊，卻以兩車「全滅」作結；起用同一動力單元（Power Unit，簡稱PU）的艾法托利，也有加斯利（Pierre Gasly）戰車起火退賽。



巴林站末段，三架「牛」連環出事，「金牛」艾法托利的加斯利在第46圈，戰車突然起火，位置正是動力單元，幸車手無礙逃離駕駛倉。

加斯利的戰車在第46圈，引擎突然熄滅、戰車後方起火，位置正是包含引擎的動力單元。（Twitter）

兩紅牛遇同一問題 曾惹PU疑慮

事件引發安全車，乍看好像幫助了紅牛的韋斯達賓，這位上屆世界冠軍進站換胎後本來落後領先的法拉利車手陸克萊（Charles Leclerc）近30秒，但安全車讓他將差距追回來，但一系列問題開始出現——先是車子轉向出現問題，安全車在第50圈結束，「韋少」開始跟陸克萊纏鬥，惟未幾又出現煞車碟過熱，他只好放棄，以守住第二名為目標。

未幾，他再向車隊報告電池似乎出現問題，車隊告訴他問題跟電池無關，但沒有解決方法，未幾戰車似乎失去動力，他只好返回維修站退賽。

韋斯達賓本來力爭第一站冠軍，末段遭一連串的轉向、煞車問題影響，但最致命的是燃油泵問題。（美聯社）

紅牛所有希望都在餘下的佩雷斯身上，但一直守住第三、力拒咸美頓來犯的他，也絕望地報告車子「失去動力」——最後一圈的一號彎出彎時，他的引擎自行關掉，無法續戰，紅牛旗下兩支車隊的4架戰車中，僅得排名最低的角田裕毅能順利完成比賽，更受惠於另外「三牛」退賽以第8名為艾法托利拿到積分，紅牛則是一分未得。

力爭衛冕的韋斯達賓相當失望，認為今站失去的積分，或許已左右了最終冠軍誰屬，以去年他跟咸美頓以同分進入煞科戰看來，機會的確不小。

佩雷斯在最後一圈也因失去動力而退賽。（Getty Images）

兩支紅牛車隊此前都是由本田提供動力單元，然而本田在2021年後退出F1，紅牛就成立了「紅牛動力」（Red Bull Powertrains，簡稱RBPT），承接本田引擎，今年在本田協助下繼續組裝及出產動力單元，本田也繼續提供場地支援，以此方式合作成為紅牛及艾法托利的引擎供應商，因此昨晚3隻「牛」相繼出事，難免直接聯想到是否由本田過渡成RBPT之時出現了問題，動力單元本身存在嚴重缺失？

去年紅牛及艾法托利採用本田PU，全季都相當穩定。（Getty Images）

但問題似乎並非出在RBPT，而是另一個「禍及」所有車隊的問題。

紅牛車隊領隊漢拿（Christian Horner）指出，兩架戰車燃油泵（Fuel Pump）內的一個部件（Primer Pump）出現問題，到比賽末段無法再有效抽取燃油，致失去動力；至於艾法托利車手加斯利的戰車起火，據漢拿指是動能回收系統（MGU-K）問題，意味兩隊雖然使用同一動力單元，但退賽原因不相同。

紅牛遇上燃油泵問題，令其他車隊也大為緊張，全因燃油泵是統一部件，10支車隊均是使用同一廠商的出品；吊詭的是，原來早在賽前，國際車聯（FIA）及各車隊已知道相關問題。天空體育資深F1記者Ted Kravitz在賽後詳細解釋情況。

麥拿侖在測試中曾遇上燃油泵問題，更換了部件，因而避過一劫。（Getty Images）

「燃油泵的製造商早前已察覺一些問題，並容許車隊查看自己的部件是否有相同問題。」部份車隊如麥拿侖在季前測試已發現，在燃油餘下少量時，油泵無法有效抽取燃油，「麥拿侖更換了油泵組件。我聽說的是，今季起用的E10燃油，也令油泵出問題。」

事實上，在巴林站排位賽結束後，FIA也特別容許頭10名起步的車隊打破宵禁，檢視戰車油泵是否存在問題，意味各隊早知這潛在風險。Ted Kravitz懷疑紅牛此前沒有遇上問題，未有如麥拿侖般替換部件，「但這也不是他們的錯。」