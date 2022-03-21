F1．巴林站｜周冠宇地標戰創歷史　與咸美頓交鋒成今站焦點

艾法托利車手加斯利戰車故障退出，引起今季F1揭幕戰巴林站末段的亂局，3架使用紅牛引擎的戰車退賽，中國車手周冠宇成為最大贏家，處子戰隨即取得第1分，亦改寫中國賽車的歷史。這名來自上海的F1新人，衝線一刻坦言不敢相信。
F1揭幕戰巴林站，「紅牛系」車隊遇上連環不幸事件，先有「金牛」的加斯利（Pierre Gasly）引擎故障，戰車隨即起火，被迫退賽。當安全車離開賽道後，韋斯達賓多次向車隊表示戰車有不妥，然後失去馬力，駛回維修站退出。本身在第3位的佩雷斯，也逃不過「冧偈」的厄運，3架在前10位的「牛系」戰車未能完賽。
「牛系」連環「中伏」，造就今季唯一新人﹑中國車手周冠宇完成夢幻地標戰，因為3名紅牛車手退賽，造就這名愛快羅密歐車手以第10位衝線，取得F1生涯第1分。周冠宇衝線一刻，車隊即透過無線電向他道賀，他直呼「我真的不敢相信」，並感激車隊的努力。
First race, first points finish for @ZhouGuanyu24!#BahrainGP #F1 pic.twitter.com/OctEuV4I4z— Formula 1 (@F1) March 20, 2022
生涯首戰即取分，周冠宇絕對是超額完成，他在離開戰車後，心情依然久久未能平復，其後與車隊工作人員相擁，對方不斷拍拍周冠宇的肩膀，從身體語言也看得出他的興奮之情。
駕駛今季表現大躍進的愛快戰車，周冠宇在中游甚有戰力，面對列卡度﹑史杜爾等前輩，憑着法拉利與平治的引擎的實力分野，今站多次成功爬頭。周冠宇今站的亮點，必定是一度超越咸美頓，當時「咸爵爺」剛完成換胎，車胎未達工作溫度，戰車猶如溜冰，周冠宇趁機超越這名7屆世界冠軍。
今季F1全季賽程（俄羅斯站取消、替代站尚待公布）：
更多F1相關報道：
F1．巴林站｜平治落難突變中游車隊 昔日二號車手離隊「大報復」F1．巴林站｜法拉利強勢回歸 陸克萊力壓韋斯達賓搶頭位F1 2022｜看完Netflix入坑卻無從入手？新手必看的F1觀賽懶人包F1｜2022改例改了什麼？ 一文解說7大關鍵字 地面效應操控大局F1．巴林站｜四屆冠軍華迪爾確診錯過揭幕戰 替工之王代為上陣F1．車手誌｜保達斯脫離平治的第二人生 投中型班打滾10年變一哥F1｜列卡度新冠肺炎痊癒 周末揭幕站巴林站如常出戰F1｜法拉利有望乘改例回歸前列 羅素笠高帽：各方面都好勁F1｜平治帶激瘦版戰車赴巴林測試 紅牛領隊傳曾怒斥違規後反口F1｜麥奴臣驚喜回歸哈斯 當年和平分手成就今日再續前緣