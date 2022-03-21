F1．巴林站｜周冠宇地標戰創歷史　與咸美頓交鋒成今站焦點

艾法托利車手加斯利戰車故障退出，引起今季F1揭幕戰巴林站末段的亂局，3架使用紅牛引擎的戰車退賽，中國車手周冠宇成為最大贏家，處子戰隨即取得第1分，亦改寫中國賽車的歷史。這名來自上海的F1新人，衝線一刻坦言不敢相信。



F1揭幕戰巴林站，「紅牛系」車隊遇上連環不幸事件，先有「金牛」的加斯利（Pierre Gasly）引擎故障，戰車隨即起火，被迫退賽。當安全車離開賽道後，韋斯達賓多次向車隊表示戰車有不妥，然後失去馬力，駛回維修站退出。本身在第3位的佩雷斯，也逃不過「冧偈」的厄運，3架在前10位的「牛系」戰車未能完賽。

法拉利包辦冠亞紅牛災難 周冠宇獲中國車手史上第1分

紅牛集體「中伏」，周冠宇成為最大贏家。（Getty Images）

「牛系」連環「中伏」，造就今季唯一新人﹑中國車手周冠宇完成夢幻地標戰，因為3名紅牛車手退賽，造就這名愛快羅密歐車手以第10位衝線，取得F1生涯第1分。周冠宇衝線一刻，車隊即透過無線電向他道賀，他直呼「我真的不敢相信」，並感激車隊的努力。

生涯首戰即取分，周冠宇絕對是超額完成，他在離開戰車後，心情依然久久未能平復，其後與車隊工作人員相擁，對方不斷拍拍周冠宇的肩膀，從身體語言也看得出他的興奮之情。

周冠宇首戰取分後，情緒難以平復。（Twitter截圖）

駕駛今季表現大躍進的愛快戰車，周冠宇在中游甚有戰力，面對列卡度﹑史杜爾等前輩，憑着法拉利與平治的引擎的實力分野，今站多次成功爬頭。周冠宇今站的亮點，必定是一度超越咸美頓，當時「咸爵爺」剛完成換胎，車胎未達工作溫度，戰車猶如溜冰，周冠宇趁機超越這名7屆世界冠軍。

取分以外，一度超越咸美頓亦是周冠宇今站的亮點。（Getty Images）

今季F1全季賽程（俄羅斯站取消、替代站尚待公布）：

F1今季全季賽程（01美術製圖）

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