F1．巴林站｜四屆冠軍華迪爾確診錯過揭幕戰　替工之王代為上陣

F1（一級方程式世界錦標賽）周五（18日）在巴林展開2022賽季的第一站，車隊Aston Martin今日（17日）宣布，陣中主將、四屆世界冠軍華迪爾（Sebastian Vettel）染疫。



Aston Martin在社交媒體宣布：「華迪爾的新冠肺炎檢測呈陽性，因此不會參加2022年的巴林站。」這將會是自從2007年在德國舉行的歐洲站以來，第一次沒有華迪爾參賽的F1分站。

華迪爾將錯過今季揭幕戰。（Getty Images）

Aston Martin同時宣布「替工」人選：「後備車手侯根堡（Nico Hulkenberg）會由第一節自由練習開始代替他駕駛AMR22。」

34歲的德國籍車手侯根堡今季是Aston Martin的後備車手，他有極為豐富的F1經驗，2010年首度出戰F1，效力過威廉士車隊、印度動力車隊、沙巴車隊、雷諾車隊等，他雖然有過好成績、也是F1史上十大最年輕的頭位起跑車手之一，惟他同時保持一項尷尬紀錄——在F1出賽最多場數（182場報名、179次起步）而沒有上過頒獎台的車手。

侯根堡將代替華迪爾上陣。（Twitter）

侯根堡一直在F1出任正選車手，到2020年失去席位後，轉任Aston Martin前身的賽點車隊（Racing Point）後備車手，並在該年兩度後備上陣，雖然沒有時間熟習戰車，但他兩場都打入前十名，表現極佳，因此他每次後備登場都深受期待。

F1早前才宣布因所有車隊及在賽場的工作人員均已接種疫苗，今季在車道已毋須再戴口罩，惟上周先有麥拿侖車隊的歷卡度（Daniel Ricciardo）確診，因而錯過一連3日的巴林站季前測試，幸及時復出可出戰巴林站；但如今又再有華迪爾「中招」，令人憂慮其後會否陸續更多車手缺陣。