F1．車手誌｜保達斯脫離平治的第二人生　投中型班打滾10年變一哥

芬蘭車手保達斯離開效力5季的平治車隊，身邊隊友不再是咸美頓，戰車甚有可能不在前列競逐。

新賽季，新開始，今季以愛快羅密歐車手出戰的保達斯，迎來F1生涯中的第二人生，真真正正為自己而戰。



在新一季大改例下，咸美頓（Lewis Hamilton）的平治隊友不再是「最佳二佬」保達斯（Valtteri Bottas），變成同鄉後起之秀佐治羅素（George Russell），福禍依然難料。

佐治羅素「升呢」加盟平治，與咸美頓合作的效果依然成疑。（Getty Images）

一件比戰車勁更重要的事

32歲的保達斯由班霸轉投中型班，新一季在愛快羅密歐（Alfa Romeo）重新開始。倘若對比兩支車隊，愛快不論從戰車﹑引擎﹑車隊規模﹑財力及隊友級數等方面，根本與平治無得鬥，但愛快使出殺手鐧吸引「保子」來投——一紙長約。

過往效力平治的5年間，車隊每年也只提供一年合約，每次保達斯簽約前，需要面對不同的傳聞，保達斯坦言心很累，「每年接近季中及暑假左右，謠言便會滿天飛，然後我續約，這個循環我經歷過5次，老實說，夠了，所以我坦白向禾夫（Toto Wolff）表示：『我不再簽一年合約。』」

上年沙特阿拉伯站奪季軍，亦是他在平治最後一個頒獎台。（Getty Images）

一年合約，保達斯感到不受重視，若果他為車隊「仆心仆命」，車隊棄用他的話，他的心血將會付緒東流，故此保達斯也坦言：「如果只得一年約，我不會向車隊作出任何承諾。」

一年又一年，保達斯希望擁有一紙長約，可惜在平治未能如願。（Getty Images）

離開平治的新開始 全因深信一個人

縱然保達斯不是世界冠軍，但他打滾F1多年，實力有目共睹，落班並不是問題，保達斯承認曾經與威廉士接觸，但愛快由始至終是他的首選，「愛快車隊整個發展計劃令我十分有信心，如何一步一步進步。然而，離開平治引擎，真真正正脫離平治，這就是我想要的新開始。」

除此以外，車隊領隊華沙（Fred Vasseur）也是促成交易的靈魂人物。回到2008年，保達斯在ART青年隊試車，然後在這支車隊贏得兩季F3大師賽（Masters of Formula 3）冠軍，在2011年勇奪GP3系列賽總冠軍，這個錦標成為他進入F1的踏腳石，而當年ART車隊的話事人正是費沙。

愛快車隊領隊費沙相隔10多年後，再與保達斯合作。（Twitter截圖）

「2011年是我生涯的關鍵一年，一切關於F1的機會也源於當年。我信任費沙的能力，他是個令每件事也成功的人，這是我的經驗，他在車隊中一視同仁，各人也得到應有的資訊，他是一個我十分欣賞的人，他是我加盟愛快的最大原因。」

愛快話事人費沙是保達斯來投的主要原因。（Getty Images）

副手變大佬 反擊養老謠言

保達斯有個「花名」叫「保子」，即是「保住主子」的意思。來到愛快，保達斯再沒有「主子」需要服務，事關他是一號車手。打滾F1第10個年頭，車隊終於圍住保達斯而轉，由副手變「大佬」，保達斯感覺良好，「我非常享受，就如在模擬器造的每一個圈，每一句意見，一切也是有份量的，車隊工作人員用心聆聽。」

保達斯加盟愛快車隊，第10個年頭終於成為一號車手。（Getty Images）

場上每名車手，也以冠軍為目標，如今愛快希望贏冠軍像是天方夜譚，這卻是保達斯的終極目標。展望新一季，目標要訂得實際，「最重要是盡量每站穩定地取分，這是實際及可達到的目標。」

當保達斯確認轉投愛快車隊時，外界有聲音指保達斯的目的是「養老」，在退休前賺一筆。面對指控，這名芬蘭車手冷靜應對，「當然是錯，我留下來的原因很簡單，我依然熱愛這項運動，就算不是衝擊分站冠軍，我深信自己有能力貢獻車隊，助車隊繼續進步。」

保達斯來到愛快，並非養老，繼續有力在F1留一席位。（Getty Images）

親證咸美頓實力 「5年都不能擊敗他」

保達斯在平治的日子過得怎樣，根據以上內容略知一二，過得並不好但是依然活着。縱然他的回應像是話中有話，但已成過去，對於舊東家，保達斯選擇把美好回憶留在腦海裏，「5年間發生過的好事很多，就如數之不盡的頒獎台，感覺很爽！」

保達斯在「銀箭」更重要的得着，是成長，在實力及心理上，成為一個更強頑的車手，而咸美頓就是他最好的學習對象。當他在「咸爵爺」身邊偷師時，他漸漸發現與對方的差距，「我明白到，咸美頓是另一個級數，他的技術及持續性也是頂級。」

保達斯與咸美頓做5年隊友，深明對方的能力。（資料圖片／Getty Images）

平治曾經是公認最強的戰車，保達斯與咸美頓駕駛相同的戰車，但偏偏敵不過對方，一人之下，成為最不開心的亞軍。「我也想過擊敗咸美頓，但我嘗試了5年，也是做不到。」他做不到，他也不看好別人做到，「至少不久將來，我質疑有人可以用相同戰車擊敗咸美頓。」不知為何，這句說話感覺像是針對佐治羅素。

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