蘇炳添確認得銅牌！國際田聯更新官網　中國接力隊遞補得奧運季軍

國際田聯官網顯示，中國男子4x100米接力隊正式獲得奧運銅牌，亞洲百米飛人蘇炳添首次贏得奧運獎牌。早前國際體育仲裁法庭裁定，英國選手烏查違反禁藥守則，在東京奧運贏得男子4x100米接力銀牌的英國隊被取消成績，原本贏銅牌的加拿大改獲銀牌，而跑第4的中國則可遞補得銅牌。
內地傳媒報道，國際田聯官網更新了中國跑手蘇炳添、謝震業、吳智強及湯星強的個人頁面，在榮譽列表中添加了奧運銅牌。
由蘇炳添、謝震業、吳智強及湯星強組成的中國4x100米男子接力隊，在去年東京奧運決賽跑出37.79秒，以第4名衝過終點。
本身贏得銀牌的英國接力隊，成員烏查（Chijindu Ujah）的兩個樣本皆對禁藥呈陽性反應。上月，國際體育仲裁法庭裁定烏查違反了反興奮劑規定，英國的男子接力銀牌將被取消，改由第3、4名的加拿大、中國遞補銀、銅牌。如今，國際田聯更新官網，為蘇炳添等添加奧運銅牌。
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