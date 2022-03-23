足球熱話｜球迷強搶原味球衣斷正　阿積士交代失物將有美好歸宿

周日荷甲，阿積士主場以3：2險勝飛燕諾，前鋒安東尼馬菲奧斯射入致勝一球。賽後，安東尼脫去球衣，行到場邊，與球迷擁抱慶祝，旁邊的小球迷似乎都想得到安東尼的原味球衣，但在這個時候，一位球迷出手強搶波衫，得手後瞬即沒入人群之中。
然而，天網恢恢……
攝影師將這一幕完完整整拍下來，全球觀看這場比賽直播的球迷，都目睹了這個時刻，認住了這位強搶波衫的球迷。雖然這位行為如強盜的球迷事發後，急急腳跑上看台樓梯逃去，令安東尼也無可奈何，但有片有真相，還清楚拍下了他的容貌。片段在網上廣傳，網民紛紛抨擊他搶走安東尼原味球衣的行為。
歐洲頂級聯賽球員的落場「原味」球衣，在二手市場有價有市，動輒上千歐元一件，難免令人萌生貪念。
How to become a T-shirt of Antony #ajafey pic.twitter.com/ImnWk4mkIU— KehCeeh (@TheRealKehCeeh) March 20, 2022
不知是突然覺悟、迷途知返，抑或是罪證確鑿，無所遁形，所以他決定向阿積士自首。阿積士周一發聲明，該名球迷在早上已經交還了安東尼的球衣。阿積士順道做慈善，令這件搶球衣事件有個更好的結局。
待安東尼踢完國際賽從巴西回來後，他會親自在這件球衣上簽名，跟住球會將球衣拍賣，收益捐給一間兒童醫院，幫助患重病的小童。阿積士會稍後公布拍賣的詳情。
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