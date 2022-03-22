足球熱話︱舒夫真高談家鄉悲從中來　「我要阻止無辜兒童被殺」

撰文：吳慕兒
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戰火無情，稚子無辜。烏克蘭戰事慘令當地兒童受罪，近日頻頻呼籲停戰的一代足球名將舒夫真高，在英國接受老友占美列納訪問，表示要阻止無辜兒童被屠殺。當他談到拒絕離鄉的母親時，更忍不住英雄淚下。

舒夫真高在英國現身，接受老友列納訪問，他希望阻止兒童在戰火中被殺害。（Getty Images）

前利物浦隊長列納（Jamie Redknapp）與舒夫真高球員年代並無交集，後者2006年加盟車路士之際，列納已經掛靴。不過二人之後結緣，成為好友，多年來不時一起打高爾夫球或做善事。

舒夫真高應列納邀請，在英國接受《每日郵報》訪問，自然提到俄烏戰事，坦言身為父母，難以無動於衷。「我是4子之父，占美，你也有3個孩子，我們不能容忍這些。」舒夫真高聲言，「沒有原因下，無辜兒童正在死去。這正是我努力的原因——停止這場戰爭，這戰爭根本毫無道理。」

足球以至體育界團結一致支持烏克蘭，他已無暇理會，「我現在沒有理會體育運動，我知道正在發生什麼事，此刻對我來說運動變為次要……我要集中精力在我國家身上。人們各有自己立場，我認為，體育界的訊息很清楚：停止戰爭。」

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舒夫真高與列納不時一起打高爾夫球，老友鬼鬼。（Getty Images）

舒夫真高憶述，家住基輔的母親一通電話，讓他知道戰事已開始。「當時我正在睡覺，然後收到電話，是我的母親，她……」一提起母親，他已說不下去，走到窗邊冷靜一下，才能繼續，聲音顫抖地說：「她說『戰爭開始了』。我們不能相信俄羅斯會走開戰那一步，我們都很震驚。」

烏克蘭首都基輔受襲，不少家庭乘火車逃離。圖為基輔開出的列車，停在波蘭一個火車站。（Getty Images）

「我們根本沒有選擇」

他形容，「你可以感受到每個炸彈着地，因為房屋都在震動。這就是目前的戰爭，俄羅斯人包圍城市，不停轟炸。他們持續不斷，沒有停止。」舒夫真高指出，「烏克蘭人根本無機會從人道走廊離開，我媽咪，我妹妹，我叔叔，我嬸嬸，我表親，我朋友全部都在那裏——部分人身在前線」。

舒夫真高稱沒有選擇，必須堅守和戰鬥。他曾力勸患病的母親離開烏克蘭，她卻拒絕遠走他鄉。認為跟總統澤連施基（ Volodymyr Zelensk）有關，「他大可以走，但他留下來，發出我們要守護國家的強烈訊息，將烏克蘭人團結在一起。」

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舒夫真高與艾巴莫域治私交甚篤，2017年曾回到史丹福橋陪油王睇波。（Getty Images）

諷刺的是，退役後一度從政的舒夫真高，被視為親俄派，當年加盟車路士，也是基於跟正被英國政府制裁的俄羅斯班主艾巴莫域治私交甚篤。或許是炮火令他如夢初醒，又或許他天真的從未想過這可能，他說：「我一開始已說，從不相信這情況會發生。我們擁有悠長的關係，如今不再一樣。我同時知道，很多俄羅斯人渴望戰爭停止。」

全球體育界幾乎一面倒支持烏克蘭，部分車路士球迷在看台高唱艾巴莫域治的名字，引發爭議和指摘，舒夫真高稱，「車路士的歷史不能磨滅，車路士球迷深愛球會，將一直支持他們。這實在是個艱難的時刻，而我因為國家正在發生的事情，希望請求每個人一起幫忙……我只有一個請求：為我的國家帶來和平，停止屠殺無辜者，停止殺害兒童，我們都知道戰火無情，但我們也不能忍受。」

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點圖睇：4子之父舒夫真高

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舒夫真高小時候在切爾諾貝爾核電廠爆炸背景成長，他長大後用源源不絕的入球，讓烏克蘭被世界看見。2003年歐聯決賽，他為AC米蘭射入奠勝十二碼，身上披上烏克蘭國旗慶祝。他是烏克蘭國家隊射手王，又以主帥身份領軍5年，去年夏天率眾首度晉身歐洲國家盃8強。切爾諾貝爾事件36年後，烏克蘭再次陷入危機，舒夫真高挺身而出，借助名氣和影響力希望制止戰爭。

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