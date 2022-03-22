F1．巴林站｜哈斯脫胎換骨變中游一哥　麥奴臣：非常瘋狂

上季包尾大幡的哈斯車隊，即使法拉利引擎今季大有改善，不被外界看好也是人之常情。開季前趕忙回歸的麥奴臣，揭幕戰巴林站爆冷以第5位衝線，成為中游一哥。



開季前，哈斯車隊被各種麻煩纏身，宣布與俄羅斯車手馬薩賓及其贊助商「割席」，臨急臨忙找來麥奴臣（Kevin Magnussen）回歸，另邊廂又遇上航班問題，錯過季前測試部分時間，種種原因下，外界不看好他們新賽季的表現。

麥奴臣驚喜回歸哈斯 當年和平分手成就今日再續前緣

開季揭幕戰巴林站，哈斯以成績說話，麥奴臣駕駛這架VF22戰車，排位賽殺入前十，正賽因為「牛系」戰車相繼「跪低」，令麥奴臣爆冷以第5位衝線，僅次於兩架法拉利及平治戰車，成為中游一哥。

麥奴臣回歸即奪第5位，新賽季有個好開始。（Twitter截圖）

麥奴臣對上一次拿下第5位，已經是2018年奧地利站，相信他也想不到回歸首場以取得如此佳績，他透過無線電忍不住爆粗，十分激動。

第5位，對前上季的哈斯基本上是不可能的事，在今季大改例下脫胎換骨，麥奴臣賽後亦有點難以置信，「我們是中游最強的戰車，我整場賽事也看到平治的車尾，我依然不敢相信我們有這個機會在前列爭逐。第5位，是非常瘋狂。」

哈斯車隊領隊史迪拿（Guenther Steiner）坦言，這個戰績比劇本更瘋狂，因為過去兩年的成績實在太差，而他亦盛讚麥奴臣今站的表現。

哈斯車隊由榜尾大幡，搖身一變成為前列分子。（Twitter截圖）

今季F1全季賽程（俄羅斯站取消、替代站尚待公布）：

F1今季全季賽程（01美術製圖）

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