F1．巴林站｜哈斯脫胎換骨變中游一哥　麥奴臣：非常瘋狂

上季包尾大幡的哈斯車隊，即使法拉利引擎今季大有改善，不被外界看好也是人之常情。開季前趕忙回歸的麥奴臣，揭幕戰巴林站爆冷以第5位衝線，成為中游一哥。
開季前，哈斯車隊被各種麻煩纏身，宣布與俄羅斯車手馬薩賓及其贊助商「割席」，臨急臨忙找來麥奴臣（Kevin Magnussen）回歸，另邊廂又遇上航班問題，錯過季前測試部分時間，種種原因下，外界不看好他們新賽季的表現。
開季揭幕戰巴林站，哈斯以成績說話，麥奴臣駕駛這架VF22戰車，排位賽殺入前十，正賽因為「牛系」戰車相繼「跪低」，令麥奴臣爆冷以第5位衝線，僅次於兩架法拉利及平治戰車，成為中游一哥。
麥奴臣對上一次拿下第5位，已經是2018年奧地利站，相信他也想不到回歸首場以取得如此佳績，他透過無線電忍不住爆粗，十分激動。
第5位，對前上季的哈斯基本上是不可能的事，在今季大改例下脫胎換骨，麥奴臣賽後亦有點難以置信，「我們是中游最強的戰車，我整場賽事也看到平治的車尾，我依然不敢相信我們有這個機會在前列爭逐。第5位，是非常瘋狂。」
哈斯車隊領隊史迪拿（Guenther Steiner）坦言，這個戰績比劇本更瘋狂，因為過去兩年的成績實在太差，而他亦盛讚麥奴臣今站的表現。
今季F1全季賽程（俄羅斯站取消、替代站尚待公布）：
更多F1相關報道：
F1．巴林站｜平治落難突變中游車隊 昔日二號車手離隊「大報復」F1．巴林站｜法拉利強勢回歸 陸克萊力壓韋斯達賓搶頭位F1 2022｜看完Netflix入坑卻無從入手？新手必看的F1觀賽懶人包F1｜2022改例改了什麼？ 一文解說7大關鍵字 地面效應操控大局F1．巴林站｜四屆冠軍華迪爾確診錯過揭幕戰 替工之王代為上陣F1．車手誌｜保達斯脫離平治的第二人生 投中型班打滾10年變一哥F1｜列卡度新冠肺炎痊癒 周末揭幕站巴林站如常出戰F1｜法拉利有望乘改例回歸前列 羅素笠高帽：各方面都好勁F1｜平治帶激瘦版戰車赴巴林測試 紅牛領隊傳曾怒斥違規後反口F1｜麥奴臣驚喜回歸哈斯 當年和平分手成就今日再續前緣