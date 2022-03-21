F1．巴林站｜法拉利相隔3年包辦冠亞　陸克萊韋少火併後惺惺相惜

撰文：趙子晉
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F1 2022年大改例後首戰，紅牛車隊末段接連「冧檔」，造就法拉利相隔3年後包辦冠﹑亞軍，踏出改朝換代的第一步。
與應屆世界冠軍韋斯達賓短兵相接的，不再是咸美頓，而是陸克萊。縱然「韋少」因壞車退賽，他亦特意向陸克萊道賀，惺惺相惜。

F1今季揭幕戰巴林站，相信是紅牛想忘掉的一仗，事關3架採用紅牛引擎的戰車，末段先後「跪低」，間接造就法拉利包辦冠﹑亞軍，對上一次已經是2019年的新加坡站。

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法拉利由季前測試已有顯著優勢，今站見真章，陸克萊排頭位贏冠軍。「躍馬」經歷難捱的兩年後，今季終於修成正果，陸克萊直言是完美的開始，「經過排位賽後，我已有不錯的預感，而我們成功了，這是完美的開局。過去兩年，日子十分難捱，努力過後嚐到成功的滋味，這種感覺非常好。」

法拉利揭幕戰即包辦冠﹑亞軍，是今季的完美開局。（Getty Images）

眼見3隻「牛」壞車退出，在車房的工作人員無一不擔心自己的車手，畢竟戰車在改例後的穩定性亦有保留。由頭帶到尾的陸克萊，眼見勝券在握，竟有餘力向車隊開玩笑，「我在最後一圈跟車隊說：『個引擎好似怪怪哋！』」聽到這句，相信機械士們嚇到「鼻哥窿都無肉」，幸好這是陸克萊的惡作劇，他更得意地說：「佢哋實嚇到心臟病發。」

陸克萊衝線前夕，也要嚇一嚇自己的車隊手足。（Getty Images）

陸克萊的領先位置並非不可撼動，早段曾經與韋斯達賓短兵相接，鬥得精彩，亦鬥得十分君子，雙方並無半點碰撞，是純技術的較量，「陸仔」表示就算十分激烈，但大家都留有足夠的空間，

縱然韋斯達賓失落冠軍，但他也特意在陸克萊接受訪問時，走過去恭賀對方，二人惺惺相惜。「韋少」賽後亦稱讚對方，「這是一場精彩對碰，十分過癮，他（陸克萊）是出色的車手。」

韋斯達賓與陸克萊的正面交鋒十分精彩。（Getty Images）

今季F1全季賽程（俄羅斯站取消、替代站尚待公布）：

F1今季全季賽程（01美術製圖）

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陸克萊（Charles Leclerc）
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