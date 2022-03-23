網球｜拿度呼吸痛楚來自肋骨骨裂　預計養傷4至6星期

拿度在印第安威爾斯網球賽決賽呼吸困難，最終直落兩盤不敵費斯，今季20連勝告終。這位35歲西班牙「泥地王」表示，經檢查後發現肋骨有壓力性骨裂，預計要休息4至6周。



拿度周日在決賽負於費斯，賽後表示呼吸不暢順，體內有針刺的痛楚，影響了發揮。賽後，他馬上從美國飛返西班牙，接受醫療團隊的檢查。他在社交網站公布傷勢：「結果出來了，我其中一條肋骨有壓力性骨裂，要休息4至6周。這個不是好消息，我沒有預計到是這個問題。我感到失望，因為今季開始得很好。」他表示有克服一切的鬥志，會以耐心養傷，努力復出。

在養傷4至6周之下，拿度將會缺席蒙地卡羅及巴塞羅那兩項泥地賽事，看看能否復出打馬德里公開賽，而法網就會在5月22日舉行，相信他可以趕及出戰。拿度是法網冠軍紀錄保持者，贏過13次。拿度是今季表現最好的球手，由開季起不斷贏，包括在澳網決賽勝出，直至上場在肋骨受傷下不敵費斯。