網球｜拿度墨西哥賽封王想起18歲　15連勝外創下兩項神紀錄

35歲西班牙網球名將拿度周日（27日）出戰墨西哥公開賽決賽，在一盤不失下擊敗6號種子英國球手諾里（Cameron Norrie），贏得生涯第4座墨西哥賽冠軍獎盃，再締造兩項新紀錄。
拿度走出去年傷患陰霾，今年賽季由1月墨爾本賽重新出發後，至今已寫下15連勝，奪得3座冠軍，其中包括上月在澳網的破紀錄第21座大滿貫冠軍。
他在今月出戰墨西哥公開賽，延續氣勢取得5連勝，躋身決賽後，一盤不失下以6：4、6：4擊敗諾里封王，銳不可擋。
他坦言墨西哥的濕熱天氣是今仗最大敵人，稱贏得墨西哥賽對他而言十分重要，「這裏總是十分特別的地方，墨西哥球迷的能量是獨一無二的。」
拿度曾在2005年的墨西哥賽，以18歲之齡成為賽事最年輕冠軍，今年35歲的他，再刷新自己2020年時締造的最年長冠軍紀錄。
拿度在賽後感慨地說：「我第一次來到這裏時，一切對我來說都是新的。這些年來，你會比18歲時更懂得欣賞每次勝利。」
除了今年15戰保持全勝，兼奪得個人第91項巡迴賽錦標外，拿度還寫下一項難得的成就。
他職業生涯累計1252場比賽，取得1043勝，職業生涯勝率達83.31%，超越了祖高域的83.21%勝率，成為史上勝率最高選手。
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