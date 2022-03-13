北京冬殘奧︱中國隊18面金牌居首　3金女將楊洪瓊任閉幕禮持旗手

北京冬殘奧今天（13日）閉幕，中國隊以18金、20銀、23銅，穩坐金牌榜首，共得61面獎牌，也是眾隊之冠。

個人包辦女子越野滑雪坐姿組短距離、中距離和長距離三面金牌的雲南姑娘楊洪瓊，會擔任閉幕禮中國隊持旗手。



雲南姑娘楊洪瓊包辦今屆冬殘奧女子越野滑雪坐姿組短距離、中距離和長距離三面金牌。（新華社）

中國在冬季運動起步較遲，傷健人士的參與再晚一些，2002年首次參加冬殘奧，頭4次參賽都是空手而回，直到上屆韓國平昌冬殘奧才取得零的突破，在輪椅冰壺奪得金牌。

4年間，中國運動員在冬季運動項目表現突飛猛進，繼北京冬奧創下佳績後，今屆冬殘奧亦趁主場之利，豪取18金、20銀、23銅，大大突破歷來最佳成績。

北京冬殘奧獎牌榜，中國榜首，烏克蘭第二，加拿大第三。

國際殘奧會（IPC）主席柏臣斯（ Andrew Parsons）讚揚2022北京冬殘奧的成功，相信今次主辦經驗有助中國扭轉對殘疾人士的印象，「作為一個擁有8300萬殘疾人士的國家，年輕一代有機會接觸到冬殘奧十分重要，也可吸引更多殘疾人士嘗試參與冬季運動，整體而言讓殘疾人士有更多機會參與運動。」

他強調，重點不止是獲得獎牌，而是讓身體有殘障者一個去做自己想做事情的機會，「我想這是他們向全世界發放的強力訊息，在一個約佔全球6％殘疾人口的國家，發放這訊息極為重要，同樣重要的是，令中國年輕一代亦明白到這一點。」

國際殘奧會（IPC）主席柏臣斯（ Andrew Parsons）。（Getty Images）

北京冬殘奧今天閉幕，中國體育代表團宣布，由楊洪瓊擔任閉幕禮持旗手。這位1989年出生的雲南女將，曾為輪椅籃球運動員，2018年入選中國殘奧越野滑雪隊，今屆冬殘奧個人包辦女子越野滑雪坐姿組短距離、中距離和長距離三面金牌，是中國冬殘奧隊獲得最多金牌的運動員。