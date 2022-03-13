北京冬殘奧︱中國隊18面金牌居首　3金女將楊洪瓊任閉幕禮持旗手

北京冬殘奧今天（13日）閉幕，中國隊以18金、20銀、23銅，穩坐金牌榜首，共得61面獎牌，也是眾隊之冠。
個人包辦女子越野滑雪坐姿組短距離、中距離和長距離三面金牌的雲南姑娘楊洪瓊，會擔任閉幕禮中國隊持旗手。
中國在冬季運動起步較遲，傷健人士的參與再晚一些，2002年首次參加冬殘奧，頭4次參賽都是空手而回，直到上屆韓國平昌冬殘奧才取得零的突破，在輪椅冰壺奪得金牌。
4年間，中國運動員在冬季運動項目表現突飛猛進，繼北京冬奧創下佳績後，今屆冬殘奧亦趁主場之利，豪取18金、20銀、23銅，大大突破歷來最佳成績。
國際殘奧會（IPC）主席柏臣斯（ Andrew Parsons）讚揚2022北京冬殘奧的成功，相信今次主辦經驗有助中國扭轉對殘疾人士的印象，「作為一個擁有8300萬殘疾人士的國家，年輕一代有機會接觸到冬殘奧十分重要，也可吸引更多殘疾人士嘗試參與冬季運動，整體而言讓殘疾人士有更多機會參與運動。」
他強調，重點不止是獲得獎牌，而是讓身體有殘障者一個去做自己想做事情的機會，「我想這是他們向全世界發放的強力訊息，在一個約佔全球6％殘疾人口的國家，發放這訊息極為重要，同樣重要的是，令中國年輕一代亦明白到這一點。」
北京冬殘奧今天閉幕，中國體育代表團宣布，由楊洪瓊擔任閉幕禮持旗手。這位1989年出生的雲南女將，曾為輪椅籃球運動員，2018年入選中國殘奧越野滑雪隊，今屆冬殘奧個人包辦女子越野滑雪坐姿組短距離、中距離和長距離三面金牌，是中國冬殘奧隊獲得最多金牌的運動員。
北京冬殘奧｜烏克蘭首日奪3金暫列榜首 金牌得主嘆每天以淚洗面北京冬殘奧｜核災下先天缺陷截肢 烏克蘭棄嬰為美國奪金心繫家鄉北京冬殘奧｜揭幕禮點燃巨型雪花 殘奧會主席打破傳統作反戰演說北京冬殘奧吉祥物雪容融引日媒關注 可愛紅色造型原來係燈籠烏克蘭隊堅持參加北京冬殘奧唯一目的 為避戰火踏上難以想像征途烏克蘭局勢｜國際殘奧委一日內轉軚 俄羅斯選手北京冬殘奧被禁賽