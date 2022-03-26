羽毛球・瑞士賽｜兩大爭冠大熱相繼退出　安賽龍驚傳二度確診

羽毛球全英賽爆出染疫潮，各國選手相繼確診退出瑞士公開賽，力爭衛冕的丹麥名將安賽龍賽前突然退出男單次圈賽事，驚傳二度確診，他解釋僅因身體不適退出賽事。
在全英賽男單封王的世界球王安賽龍，賽前突然退出男單次圈賽事，他在社交媒體撰文交代，指在首圈賽事快結束時，突然身體不適，目前他並無大礙。外媒指，他非二度確診。
去年在東京奧運奪金的安賽龍，歷經德國公開賽、全英公開賽兩大賽後，身體處於疲憊狀態，他續指：「我以為晚上好好休息，今天能恢復過來，但是現在並沒有任何好轉，很遺憾我不得不做出退賽的決定。我很想盡力衛冕，但我不能逞強，我的身體需要休息與恢復。」去年安賽龍曾在歐錦賽期間確診，經治療休養後迅速恢復。
本屆全英賽確診名單，包括女單亞軍的韓國「天才少女」安洗瑩、港將伍家朗、新加坡好手駱建佑、中國隊部分選手，以及中華台北「一哥」周天成等。其中中國隊部分隊員抵瑞士告確診後，已宣布全部球員退出賽事。
今屆男單在安賽龍、駱建佑等好手缺戰下，印尼球手基斯迪、真庭與印度的施里簡夫（Kidambi Srikanth）成爭標大熱。
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