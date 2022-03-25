羽毛球｜戴資穎精彩金球　入選全英賽最佳反手五強｜有片

世界球后戴資穎日前在全英賽4強因不敵「天才少女」安洗瑩，未能殺入決賽爭冠，惟該戰中一記神反拍美技，入選了世界羽聯（BWF）精選、全英賽「最佳5大反手」金球之一。



戴資穎本來被外界期待能取得該賽事第4冠，惟在4強賽對上韓國新星安洗瑩，最後以19：21、13：21敗陣，不過，「小戴」在場上展現不少美技，其中首局的一記神反拍，令球迷嘆為觀止。

戴資穎雖4強止步，仍打出精彩一仗。（Badminton Photo）

BWF日前選出全英賽5大反手精選片段，其中戴資穎與安洗瑩在4強首局戰至5：11，安洗瑩將球打到後場，戴資穎順勢讓對手守在後場，卻突然放短球，用角度犀利的反手回擊，令安洗瑩措手不及，撲接救球擊出界。

戴資穎當時的「神技」，連轉播比賽的主播也稱讚，影片中也可見安洗瑩撲接後手扼腕的樣子。

除了戴資穎外，在8強不敵李梓嘉的桃田賢斗，不止在該戰拼搏得血染球拍，在次局打成平手時，一記網前反手成功反超前，同告入選。