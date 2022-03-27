艾歷臣國家隊復出即入靚波　對手感動：很難全力對付他｜有片

撰文：高詩琦
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基斯甸艾歷臣（Christian Eriksen）克服心臟問題，相隔9個月，萬眾期待下今晨（27日）再度為丹麥國家隊上陣友賽荷蘭，落場不久即貢獻入球。

30歲的艾歷臣去年在歐洲國家盃期分組賽對芬蘭期間，突然心臟病發，搶救後雖保住性命，但令他需休戰一段長時間，並裝上心臟起膊器。由於意甲規定有心臟問題者不得出賽，他離開國際米蘭，直至今年1月底才加盟英超的賓福特，至今踢過3場比賽，當中貢獻1次助攻。

艾歷臣在下半場入替，獲全場歡呼。（美聯社）

今次是艾歷臣在意外後9個月以來，首次再獲召入國家隊，早已令丹麥球迷引頸以待，雖然他早前確診新冠肺炎，但仍及時康復，在今晨丹麥作客荷蘭的國際友誼賽進入比賽名單，並在半場後備入替。別具意義的是，比賽是在阿積士的主場告魯夫球場（Johan Cruyff Arena）舉行，在荷甲阿積士受訓、出道的艾歷臣調入一刻，獲荷蘭、丹麥兩軍球迷報以熱烈歡呼聲。

更令球迷開心的是，僅兩分鐘後，安達斯奧臣（Andreas Olsen）右路落底後回傳至禁區頂，艾歷臣施展招牌撞射，皮球直飛網底，門將也欲救無從，未幾他再有一次射門中柱。最終丹麥作客以2：4落敗，但艾歷臣的入球已令球迷非常興奮。

這個入球也是艾歷臣自2021年5月23日為國際米蘭入球以來，他第一個在比式賽事中的入球，這位中場坦言：「很開心能證明自己還有能力踢波，感覺就像我從未遠離過球隊。回歸國家隊是有點感觸，但過去10年我甚少缺陣國家隊比賽，感覺就像回家一般。」

球場銀幕也顯示歡迎艾歷臣回歸的訊息。（Getty Images）

艾歷臣復出入球是如此觸動人心，連對手也承認有過片刻猶疑，荷蘭後衛馬菲斯迪歷特（Matthijs de Ligt）也不禁道：「（艾歷臣復出）令我深受觸動，我必需說，在場上的一些時刻，實在很難去全力對付他，但也必需先放下這種感覺。很慶幸他回歸了。他的入球和射門都充份反映了他的卡士。」

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