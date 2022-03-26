莫耶斯重提當年被炒　直言曼聯問題不在教練　「多點時間會更好」

莫耶斯當年被曼聯辭退時負評如潮，惟之後接手的領隊成績未見明顯改善，球迷紛紛戲言「咪一X樣」，認為他被炒是千古奇冤。

莫耶斯最近受訪時亦表示，假若當年在紅魔能有更多時間發揮，結果或會更好。



莫耶斯今季帶領韋斯咸暫排英超第7，多踢1場下落後曼聯兩分，仍有機會爭逐來屆歐洲賽席位。這位蘇格蘭籍教頭接受紐卡素名宿舒利亞訪問，回顧自己2013至2014年執掌曼聯的經歷，內容於《The Athletic》刊登。

莫耶斯因被費格遜挑選接任曼聯領隊，被戲稱為「被選中的一位（The chosen one）」。（Getty Images）

當時接替紅魔傳奇領隊費格遜的莫耶斯，被戲稱為「被選中的一位（The chosen one）」。本簽約6年的他雖於上任後首仗即領曼聯贏得社區盾，但球隊其後表現不似預期，最終僅帶隊10個月就被炒，成為82年來最「短命」的曼聯領隊。

莫耶斯透露，他其實早知曼聯領隊並不好做，惟因是費格遜親自邀約，他難以推卻，「這讓我感到自己能勝任，我就是真命天子。」

莫耶斯透露自己明知紅魔領隊是燙手山芋，但因是費格遜親自邀約而難以拒絕。（Getty Images）

他直言，上任後沒有得到足夠的時間證明自己，「球員來到英超也要適應，我不是說自己要適應英超，但要適應這間球會，去尋找自己的定位。」他續指，自己只想延續費格遜所做的一切，「我永遠不能成為他，但我想延續那種模式，如何培養年青球員、讓他們出場，嘗試踢出合適的風格。」

然而莫耶斯表示，自己仍視這是一段美好的回憶，「很榮幸我能獲得一份如此高級的工作，可惜我只得10個月，如果我有更長時間，我會做得更好。但說到尾，我只能怪責自己，因為我沒有贏得更多比賽。」

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莫耶斯執掌曼聯只得10倨月時間便被辭退。（Getty Images）

曼聯之後還試過由雲高爾、摩連奴、蘇斯克查等接手，但一直未能再奪英超。

外界有指紅魔差的就只是一個頂級領隊，莫耶斯並不同意，「曼聯曾經有很多頂級領隊，我沒有把自己歸在此列，但的確，雲高爾好得令人難以想像，摩連奴則是天生的贏家。紅魔眼前最棘手的，其實是尋回在費格遜執教時期的節奏（rhythm）。」