由名將朗尼執教的打比郡，飽受財政問題所困，這間英冠百年老店面臨倒閉危機。掙扎求存的打比郡，或許即將告別這些日子，一名星級球迷有意出手收購球會，助球會脫離困境。
打比郡負債累累，帶着-21分展開球季，支付不起部分球員的薪金，連轉會也被禁止，首執教鞭的朗尼遇上重大挑戰，隨時連球季也未能完成。背負扣分，打比郡只能在榜尾苦苦掙扎，現時以25分敬陪末席，距離成功護相差8分，剩下7場聯賽，護級並非易事。
降班並非世界末日，至起碼可以繼續經營下去，若果因財政問題而清盤的話，就連比賽的機會也沒有了。掙扎求存的打比郡，似乎看見了曙光。
根據英國《太陽報》消息，荷里活影星佐治古尼（George Clooney）不排除成為打比郡的「救世主」。佐治古尼與打比郡結緣，全因2017年的電影《金錢怪獸》（Money Monster），他與在打比出生的英國影星奧康納（Jack O’Connell）合作，勾起他對打比郡的興趣。
「我與奧康納合作時，他對打比郡十分有熱誠，他十分熱愛這支球會，我聽他講述打比的歷史及故事時，引起我的興趣。我理解更多足球的玩法，自此我便跟進更多打比的賽事。」
佐治古尼慢慢培養對足球的興趣，早前曾經嘗試入主西班牙球會馬拉加，可惜最終未能成事。如今打比郡有難，他亦不排除伸出援手的可能性，「打比郡是偉大的球會，擁有悠長的歷史，我知道他們如今正經歷艱難的時期，但球員們依然相當努力。或許擁有一間球會，這是人生另一件最好的事情，誰知道。」
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