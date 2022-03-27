網球｜麥維迪夫邁阿密公開賽輕取梅利晉級　力爭重奪世界球王之位

邁阿密公開賽男單次輪，世界排名下跌回第2位的俄羅斯球手麥維迪夫（Daniil Medvedev），周日迎戰前世界球王梅利（Andy Murray）以直落兩盤取勝，晉身32強。



頭號種子麥維迪夫繼續以中立身分出戰邁阿密網賽，首輪輪空後今仗面對英國網球名將梅利，僅花1小時30分鐘就以6：4、6：2直落2盤過關，全場都沒被拿到任何破發點下輕鬆完勝。

麥維迪夫登上世界第一3周後還予祖高域。（Getty Images）

反觀前世界排名第一的梅利，則連續第6站次輪止步，仍無緣取得兩連勝。

麥維迪夫談到與梅利交手說：「我認為這是一場很棒的比賽，第一輪比賽從來都不是一件容易的事，即使你在同一個球場上練習一、兩個月，也永遠不會像一場競爭激烈的比賽一樣。」

邁阿密公開賽男單次輪上演前球王對決。（Getty Images）

上月登上世界排名第一的麥維迪夫，隨着本月中在印第安納韋爾斯大師賽第3圈落敗，把只坐了短短3星期的「世一」寶座，拱手還予祖高域。

不過麥維迪夫若能在邁阿密網賽打入4強，便可搶回球王寶座。他將在下一圈與西班牙的馬天尼斯（Pedro Martínez）爭奪16強席位。