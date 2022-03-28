迪姆華拿成德國易帥後最佳射手　「國家隊的風格比車路士適合我」

德國前鋒迪姆華拿（Timo Werner）自加盟車路士後，入球數字一直令人失望，但他一回歸德國隊便如魚得水，今晨（27日）在主場友賽以色列，他與車路士隊友夏維斯各建一功，以2：0擊敗對手。

賽後他與德國主帥菲歷克解釋為何「球會版」的他，表現落差如此大。



華拿自加盟車路士後，28次上陣只射入7球，在杜曹麾下常任後備，但今季他6次為德國隊上陣已攻入6球，成為德國主帥菲歷克自2021年9月上任以來，入球最多的德國隊球員。

迪姆華拿（右）在國家隊的演出遠較在車路士優勝。（Getty Images）

華拿在德國擊敗以色列後嘗試解釋：「我是個前鋒，自然想入波，但在車路士，事情發展未盡如我意，在菲歷克麾下，事情就順利得多。」

「雖然我在哪裏踢波都很享受，但車路士和德國的風格不一樣，也許國家隊的風格較適合我吧，我在這裏經常有機會入球，也能入球，令我感覺很舒服。」

菲歷克（右）認為華拿極具才能，希望隊友能支援他更多。（Getty Images）

菲歷克也有其見解，「對於一個前鋒來說，能夠入球是極度重要的，之前有些時候他踢完國家隊後，回到球會的表現會好轉。我們希望能支援他，因為他其實極具才華。」

惟菲歷克指出，華拿在球會的上陣時間不多，令他在國家隊訓練和比賽時狀態也受影響，「他的節奏不足，而他對德國隊最重要之處，是他的速度，他也總是走得很深，但有時國家隊的隊友常常忘了以他為傳球目標，這是我們需要改進之處，德國隊的球員可以把華拿用得更好。」

華拿在車路士的表現暫時未如預期。（Getty Images）

英國《每日郵報》報道指，有見華拿在車路士發展未如理想，多蒙特希望出手收購，將他接回德甲，不過由於華拿在車路士人工甚高，即使是多蒙特隊長馬高列奧斯，薪金也不及華拿現時的薪酬，加上車路士暫時未有太大意欲放棄這名德國前鋒，交易今夏難以成事。