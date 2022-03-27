英超︱曼聯班主支持度包尾　車路士仍高企　利物浦佔前列但有爭議

英國《每日郵報》就英超20間球會球迷支持度進行調查，結果20次高舉頂級聯賽冠軍的曼聯不止包尾，班主格拉沙家族支持度更只得可憐的4%，與一眾競爭對手車路士、曼城、利物浦差天共地。



格拉沙家族入主曼聯近17年，受歡迎程度持續低水。（Getty Images）

《每日郵報》收集超過10萬球迷意見，曼聯班主格拉沙家族只得4％受訪球迷支持，較紐卡素前班主艾舒利更低，被票選為最差勁球會老闆。

曼聯球迷對格拉沙家族不滿已久，多次發起抗議和行動要求他們下台。到底他們為何犯眾憎？格拉沙家族由借入高息貸款收購曼聯一刻開始，一直大玩財技，連年高息借錢導致球會負債持續上升，目前債務達5.66億英鎊，曼聯球迷最不滿是他們視球會為「提款機」。

球迷的精選點評道盡不滿：「由上而下腐爛，不再是間球會，只是一部商業機器。在招聘球員和領隊方面決策差勁，拿走大筆錢卻任由奧脫福腐爛，無恥。」他們任內，曼聯同時創下4宗全球最昂貴的轉會交易之一，包括普巴、馬古尼、盧卡古和辛祖。

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事實上，球迷對一眾球會班主評分已相當鬆手，基本上「有心又肯課金」便能穩佔高分，連早前被英國政府制裁的車路士俄羅斯班主艾巴莫域治，支持度仍高達92.5％，可見一斑。

榜首的賓福特班主賓咸（Matthew Benham），以98.8％支持度封王，他獲讚為「真正的賓福特球迷」，「專注、第一日入主已有計劃，並順利執行。從錯誤中學習，維持低成本開支，創立一間自給自足的球會。」

賓福特班主賓咸是英超支持度最高班主。（網上圖片）

得到高分的不止他一人，列斯聯班主拉迪辛尼（Andrea Radrizzani）有98.3％，維拉班主Nassef Sawiris與Wes Edens同為98.3％，白禮頓班主布魯姆（Tony Bloom）也獲98%，李斯特城維猜家族有97.9％，水晶宮班主巴利殊（Steve Parish）也有95.7%。

車路士班主艾巴莫域治以92.5％排第七，球迷認為他「建立一個持續取得成功的車路士社群，不止是一流的男子球隊，還有女子隊，青年軍，訓練場和慈善工作。」中資公司復星國際持有的狼隊，支持度亦達92.4％；兩支牽涉入另起爐灶歐洲超級聯賽（歐超聯）引發爭議的曼城和利物浦班主，支持度也分別達到90.5％和88.6％。

受英國政府制裁的艾巴莫域治，在球迷心目中仍獲甚高評價。（Getty Images）

利物浦球迷認同約翰亨利領導的FSG，「帶領球會從財政混亂，到贏得歐聯和英超冠軍，聘用高普是最佳一步……持續發展球會基建，包括球場和訓練設施，全部也是優點。」惟也有部分球迷批評亨利跟球迷缺乏溝通，投資在球隊資金不足，嘗試加票價和迫職員放無薪假均「不有型」（not cool）。

紐卡素前班主艾舒利人已走，球迷仍對他十分不滿。（Getty Images）

頭10位以外，支持度開始急劇下降，諾域治、熱刺、般尼、屈福特之後，中國班主高繼勝今年1月賣盤的修咸頓，已跌至不合格的47.4%。惡名昭彰的阿仙奴班主高安基（Stan Kroenke），認同率只得30.3%；韋斯咸班主蘇利雲和高特，因搬離烏頓公園球場得罪球迷，支持度僅15.1%。

低處未算低，愛華頓大股東摩斯利（Farhad Moshiri），支持度14.2％；紐卡素去年10月易手賣予沙特主權基金牽頭財團，球迷對前班主艾舒利餘怒未消，只得10.9%支持，不過已好過包尾的曼聯格拉沙家族——他們以可憐的4.04％支持度，當選最不受球迷歡迎英超班主，連榜首賓福特班主賓咸的「零頭」也及不上。