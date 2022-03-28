世界盃外圍賽︱普列錫連中三元助美國大勝　扮蟲慶祝被恥笑︱有片

「美國隊長」普列錫於世界盃外圍賽連中三元，帶領球隊5：1大勝巴拿馬，晉級決賽周機會高唱入雲。

這位車路士翼鋒入球後趣怪地扮蟲蟲，惹來隊友恥笑，背後卻原來暗藏原因。



世界盃中北美洲及加勒比海區外圍賽，成為車路士翼鋒普列錫的舞台。

這名「美國隊長」在鬥巴拿馬的賽事中，上半場射入兩球12碼，加上換邊後接應左路傳中，邊轉身邊控下來球，再冷靜地避開守衛後射入連中三元，完成個人在國際賽首次的帽子戲法，終助球隊大勝5：1。

「美國隊長」普列錫在國際賽首度連中三元。（Getty Images）

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這賽區小組前3名球隊會直接晉級決賽周，第4名則會再戰附加賽，跟大洋洲區代表爭入場券。在加拿大提早出線下，美國賽後跟墨西哥同分，但以較佳得失球差排次席，但比第4位的哥斯達黎加多3分，並領先10個得失球差。

美國最後一輪外圍賽，對手正是哥斯達黎加，這意味美國若避免以6球或以上的差距落敗，即可肯定能夠繼2014年後，再度躋身決賽周；而墨西哥終極戰鬥薩爾瓦多，亦只要多取1分即可出線。

普列錫帶領美國再贏一場，距離決世界盃決賽周只差一步。（AP）

普列錫無疑是今場主角，而他在射入第二球後的慶祝動作也成為焦點。這名車路士球員走到場邊趴低，嘗試扭曲身體「扮蟲蟲」，令現場球迷及隊友十分歡樂。

普列錫賽後為這有趣的慶祝動作解釋，直言跟一名球迷有關。原來，美國隊在比賽前與15歲球迷Mason Ogle見面，他雖患有骨肉瘤（Osteosarcoma）（骨癌的其中一種），需要不時化療及戴上假肢（prosthetic knee），仍堅持踢足球，成為中學校隊的成員。

Mason更私下向普列錫請求，普列錫表示，「我昨天跟一位很特別的人見面，他要求假如我入波，他想見到我扮蟲，所以，這是為他而做的。」

It was a pleasure meeting tonight's Game Ambassador Mason Ogle at yesterday's training.



Diagnosed with osteosarcoma, Mason is a massive soccer fan and despite extensive chemotherapy and a prosthetic knee, has managed to stay on the pitch with his high school soccer team. pic.twitter.com/0htn9S0Lnv — U.S. Soccer MNT (@USMNT) March 27, 2022

不過，由於普列錫只簡單的「蠕動」了一下，隊友們看似不太滿意，紛紛恥笑他。美國隊前鋒捷西斯費拉拿表示：「我很驚喜也很興奮，但我只給這表演8分，沒有滿分是因為他做得不足夠。」

另一隊友保羅艾利奧拿就笑稱：「我只給5分，他的動作能更靈活。但其實我也不能做得到，我有資格評嗎？」