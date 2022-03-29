世界盃外圍賽｜北馬其頓衝擊歷史　出線即獲首相巨額獎金

世界盃歐洲區外圍賽附加賽決賽今晚上演，小國北馬其頓作客挑戰球王C朗拿度壓陣的葡萄牙。

爭取首次出線決賽周，任務艱巨。北馬首相高華斯夫斯基（Dimitar Kovacevski）為了振奮士氣，宣布提供大額獎金。他身體力行支持國家隊，原來早有例子。



北馬其頓在準決賽爆出大冷，全場受壓下靠補時一次冷箭，作客1比0淘汰意大利。大軍已飛抵波圖，準備今晚的決賽。

北馬其頓爭取今晚創造歷史。（Getty Images）

高華斯夫斯基在周日親自登上飛機，向球員道別及打氣，承諾如果大軍創造歷史殺入決賽周，必有重賞。《路透社》報道，獎金達到50萬歐元。這位年初上任的首相，上年曾經親自前往梵蒂岡拜訪教宗方濟各，為國家隊祈福。

高華斯夫斯基為支持國家隊，不遺餘力。（twitter@DKovachevski）

北馬其頓近年冒起，去年首次亮相歐洲國家盃，今回希望再下一城。球隊並非傳統強隊，葡萄牙大軍眼中添上一份神秘。葡軍主將貝拿度施華坦言難以預測今晚面對什麼球隊，老將摩天奴亦表示「我們本來準備對意大利」。

C朗拿度帶領葡萄牙，享有主場之利，當然被看高一線。（Getty Images）

北馬其頓教練米利夫斯基（Blagoja Milevski）強調每一場賽事都不同，戰術亦不同：「我們當然跟意大利的水平不同，但不會靠運氣過關，我要求球員享受作戰。」此外，波蘭與瑞典亦於今晚爭奪出線權。

卡塔爾世界盃出線球隊（已有20隊）：

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