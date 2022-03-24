足球熱話｜曼聯門將因傷23歲便掛靴　迪基亞：有時候不由你選擇

說起曼聯門將，迪基亞﹑甸恩軒達臣﹑甚至湯希頓的名字也會浮現在腦海。曼聯預備組門將胡士頓卻遇上運動員的天敵，僅得23歲的他因傷患被迫退役，曼聯的一﹑二號門神也向這名舊同事致意。



傷患是運動員的天敵，沒有健康的身體不能在場上作賽。曼聯預備組門將胡士頓（Paul Woolston），根據足球網站《transfermarkt》指他飽受臀部受傷所困，上年兩個月內接連接受兩次手術，康復過程漫長，這名僅得23歲的門將決定忍痛掛靴，「23歲退役是個相當困難的決定，但我相信這是正確的決定，效力曼聯是我人生的光榮之一。」

胡士頓是紐卡素青訓產品，輾轉外借過多間球會，其後在2018年底加盟曼聯預備組，可惜至今未曾為曼聯一隊披甲。

胡士頓未曾代表曼聯一隊出戰，便來到職業生涯的尾聲，與他共事的同事們紛紛對此表示惋惜。縱然如此，迪基亞認為足球不一定是最重要的事，「這是一個十分壞的消息，僅得23歲便退役，我曾經與他（胡士頓）一同訓練，他是一個出色的門將。不過，有時候不由你選擇，我曾對他說，若果繼續足球生涯會影響正常生活的話，放棄足球也是無可厚非。」

甸恩軒達臣與胡士頓的關係由對手變隊友，同樣讃口不絕，「我與他（胡士頓）曾經交手，他擁有天賜的技術，在這個年紀掛靴，是十分絕望的一件事，我們隊中將失去一名十分出色的隊友。」二人年紀相若，軒達臣直言將會飯聚，並希望對方日後生活愉快。

Never thought I would have to write this at 23 but this chapter has had to come to an end.



I can look back proudly on what I’ve achieved in my career but I am excited about what’s in store for the future.



A new chapter awaits 💥 pic.twitter.com/PbcVaepfMH — Paul Woolston (@PAULHW_) March 23, 2022

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