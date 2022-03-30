世界盃外圍賽｜利雲度夫斯基率波蘭晉級　伊巴謙莫域無緣決賽周

世界盃歐洲區附加賽決賽，波蘭主場以2：0擊敗瑞典，闖入決賽周。
波蘭原本在附加賽準決賽要先對俄羅斯，但國際足協因應俄烏戰爭取消了俄羅斯的資格，令波蘭直入決賽，面對瑞典。瑞典在準決賽加時贏捷克1：0晉級。
兩隊半場互無紀錄，波蘭在49分鐘博到12碼，羅拔利雲度夫斯基主射破網，領先1：0。72分鐘，效力拿玻里的中場施連斯基建功，波蘭擴大比數至2：0。儘管瑞典末段派上老將伊巴謙莫域，但都未能破蛋，最終波蘭以2：0勝出，獲得年底卡塔爾世界盃的入場券。
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