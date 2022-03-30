世界盃外圍賽｜般奴費南迪斯梅開二度　葡萄牙贏北馬其頓闖決賽周

世界盃歐洲區附加賽決賽，葡萄牙靠曼聯中場般奴費南迪斯梅開二度，主場以2：0擊敗北馬其頓，獲得決賽周入場券。
般奴費南迪斯在32分鐘把握北馬其頓的後防誤傳，截到後第一時間傳予C朗拿度，馬上反擊。C朗引球推進至娥眉月頂，引開了兩名守將注意後，斜傳給般奴，後者射入，為主隊先開紀錄。
65分鐘，迪亞高祖達斬入禁區，般奴第一時間射入，為葡萄牙拉開到2：0，最後亦以這個比數擊敗北馬其頓，獲得年底卡塔爾世界盃的入場券。
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